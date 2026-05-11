Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin takılar yüzünden hareket edemedi

LÜKS OTELDE GÖRKEMLİ NİŞAN

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz, “Kara Haydar” lakabıyla tanınan Vanlı iş insanı Haydar Kara ile nişanlandı. İstanbul’daki lüks bir otelde düzenlenen nişan törenine çok sayıda davetli katıldı.

Gösterişli organizasyon sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

TAKI MERASİMİ DAKİKALARCA SÜRDÜ

Nişan töreninin en dikkat çeken anı ise takı merasimi oldu. Çağla Öz’e kilosu kadar altın takıldığı görülürken, dakikalarca süren takı töreni sosyal medya platformlarında yoğun ilgi gördü.

GELİN AĞIRLIKTAN HAREKET EDEMEDİ

Özel yapım kemerler, kalın bilezikler ve setlerle donatılan Öz, takıların ağırlığı nedeniyle hareket etmekte güçlük çekti. Piyasa değerinin milyonlarca lirayı bulduğu tahmin edilen bu takı şöleni, düğünün önüne geçti.