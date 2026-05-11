Fenerbahçe'den Oblak sürprizi

Fenerbahçe'de başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, şimdiden transfer çalışmalarına da start vermiş durumda. Her iki isim de kaleye Atletico Madrid’in yıldız kalecisi Jan Oblak'ı getirmek istiyor.

Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezon planlaması kapsamında kadroda önemli değişiklikler yapılması beklenirken, kaleci transferi için dünya çapında bir isim gündeme geldi.

BAŞKAN ADAYLARININ ORTAK HEDEFİ

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe’de başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin, Atletico Madrid’in yıldız kalecisi Jan Oblak için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimlerin, Sloven file bekçisinin menajeriyle kısa süre içinde temasa geçeceği iddia edildi.

ATLETICO MADRID İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

33 yaşındaki Jan Oblak’ın Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor. Uzun yıllardır İspanyol ekibinin kalesini koruyan tecrübeli eldiven, dünyanın en iyi kalecileri arasında gösteriliyor. Fenerbahçe’nin olası transfer için nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

KALEDE BÜYÜK DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kaleci bölgesinde önemli değişiklikler yapılması beklenirken, Jan Oblak iddiası sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Başkanlık seçim sürecinde transfer çalışmalarının adayların projelerinde önemli yer tuttuğu belirtiliyor.

Alper Kızıltepe
