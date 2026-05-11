Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi

Yarın düzenlenecek grup toplantısında AK Parti rozeti takması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Sinan Burhan, "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, e-Devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etti" ifadelerine yer verdi.

6 MECLİS ÜYESİ DE İSTİFA EDECEK

Burcu Köksal’la birlikte 6 CHP’li belediye meclis üyesinin de AK Parti’ye katılacağı konuşuluyor. Böyle bir tabloda meclisteki çoğunluk da AK Parti'ye geçmiş olacak.