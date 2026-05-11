Haberler

Bu iş bitti! Mourinho'nun Real Madrid'in başına geçeceği tarih netleşti

Bu iş bitti! Mourinho'nun Real Madrid'in başına geçeceği tarih netleşti Haber Videosunu İzle
Bu iş bitti! Mourinho'nun Real Madrid'in başına geçeceği tarih netleşti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jose Mourinho’nun 17 Mayıs’tan sonra Benfica’dan ayrılarak Real Madrid’in başına geçeceği iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Benfica’nın 6 milyon euro tazminat kazanacağı öne sürüldü.

  • Benfica yönetimi, Jose Mourinho'nun 17 Mayıs'tan önce takımdan ayrılmasına izin vermeyecek.
  • Mourinho'nun Real Madrid ile anlaşması halinde Benfica 6 milyon euro tazminat kazanacak.
  • Mourinho daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştırdı.

Jose Mourinho’nun yeniden Real Madrid’in başına geçeceği yönündeki iddialar futbol gündemine damga vurdu. Portekiz basınında yer alan haberlere göre tecrübeli teknik adamın Benfica’dan ayrılık süreci için kritik tarih netleşti.

BENFICA’DAN 17 MAYIS KARARI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Benfica yönetimi, Jose Mourinho’nun 17 Mayıs’tan önce takımdan ayrılmasına kesinlikle izin vermeyecek. Ancak Portekiz ekibinin, söz konusu tarihin ardından deneyimli teknik adamın ayrılığına onay verme kararı aldığı belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte gözler Mourinho’nun geleceğine çevrildi.

REAL MADRID İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İddialara göre Jose Mourinho, kamuoyu önünde çıkan haberleri yalanlasa da Real Madrid ile temaslarını sürdürüyor. İspanyol devinin Portekizli teknik adamla resmi görüşmelere devam ettiği ve taraflar arasındaki pazarlıkların hız kazandığı öne sürüldü. Real Madrid yönetiminin, yeni sezon planlamasında Mourinho’yu önemli adaylardan biri olarak gördüğü ifade edildi.

BENFICA 6 MİLYON EURO KAZANACAK

Transferin gerçekleşmesi halinde Benfica’nın önemli bir gelir elde edeceği belirtildi. Haberde, Mourinho’nun Real Madrid ile anlaşması durumunda Portekiz temsilcisinin 6 milyon euro tazminat kazanacağı aktarıldı.

REAL MADRID’DE TARİHE GEÇMİŞTİ

Jose Mourinho daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam özellikle 2011-2012 sezonunda takımıyla topladığı 100 puan ve kazandığı şampiyonlukla kulüp tarihine geçmişti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu

Süreci yürütecek mekanizmanın adı belli oldu! İşte üyeleri
Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi

Netanyahu'dan beklenmedik ABD çıkışı: Artık sonlandırma zamanı geldi
Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro

Muhittin Böcek'in oğlundan gündem yaratacak "Adaylık Borsası" iddiası
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Fenerden aldığı tazminatı verir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Geçmiş olsun Real Madrid,naneyi yedin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Ali Erbil, yeniden evlenmek istiyor

Erbil uslanmıyor! Yine "Evlilik" dedi

Petrol fırladı, akaryakıta zam geliyor

Restleşme vatandaşın cebini yaktı! Yine zam geliyor
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar

Eş adayı bulmak için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Güle güle Ederson! İşte yeni adresi

Güle güle Ederson! Yeni adresi belli oldu
Yok böyle penaltı! Koca camianın kaderini değiştirdi

Koca camianın kaderinin değiştiği an!

Mehmet Ali Erbil, yeniden evlenmek istiyor

Erbil uslanmıyor! Yine "Evlilik" dedi

Petrol fırladı, akaryakıta zam geliyor

Restleşme vatandaşın cebini yaktı! Yine zam geliyor
Khamzat'ı yenerek şampiyon olan Sean Strickland'ın paylaşımı bomba

Khamzat'ı yenerek şampiyon oldu! Paylaşımını görenler inanamadı