Netanyahu: "İran ile savaş bitmedi, daha yapılacak çok iş var"

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran ile yaşanan çatışmalar hakkında yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirme tesislerinin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. ABD ve İsrail'in hedefinin İran'ın askeri kapasitelerinin azaltılması olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi. Uranyum zenginleştirme tesisleri lağvedilmeli ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum ortadan kaldırılmalı. Daha yapılacak çok iş var. Kapasitelerini büyük ölçüde azaltmış olsak da İran hala çeşitli imkanlara sahip" dedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD basınına verdiği özel röportajda İran ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İran ile savaşın sona ermediğini söyleyerek, Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirme tesislerinin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. İsrailli lider, "İran ile savaş bitmedi. Zenginleştirme tesisleri lağvedilmeli ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum ortadan kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ABD ve İsrail'in şu anda ateşkesin yürürlükte olduğu süreçte temel hedeflerinin söz konusu uranyum stoklarının ve tesislerin ortadan kaldırılması, İran'ın balistik füze programının durdurulması ve "İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin etkisiz hale getirilmesi" olduğunu belirtti. İran'ın hala askeri anlamda önemli kapasitelere sahip olduğunu savunan Netanyahu, "Daha yapılacak çok iş var. Kapasitelerini büyük ölçüde azaltmış olsak da İran hala çeşitli imkanlara sahip" dedi.

"Trump, oraya gitmek istediğini söyledi"

Netanyahu ayrıca, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasının mümkün olduğunu öne sürerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın da kendisine "oraya gitmek istediğini" söylediğini aktardı.

İran basını geçtiğimiz saatlerde Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla ABD'nin savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifine yanıt verdiğini duyurmuştu. Ancak söz konusu yanıtın içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
