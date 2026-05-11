Mardin'de 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde, geri manevra yapan bir kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Efehan Aba hayatını kaybetti. Olayda sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan Efehan Aba (2), hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Derik ilçesinin kırsal Pirinçli Mahallesi'nde meydana geldi. Evin avlusunda oyun oynayan Efehan Aba, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kaldı. 

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Efehan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemenin ardından Efehan Aba'nın cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
