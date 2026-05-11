Mert Hakan'ın Fener kariyeri bitti

Fenerbahçe’nin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ile yola devam etmeme kararı aldığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerde Emre Mor’un da yeni sezon planlarında yer almadığı öne sürüldü.

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu da Galatasaray’ın gerisinde tamamlayan Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro yapılanması başladı. Sarı-lacivertli ekipte geleceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE YOLA DEVAM ETMEYECEK

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş ile yola devam etmeme kararı aldı. Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtildi. Uzun yıllardır sarı-lacivertli formayı giyen deneyimli orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

EMRE MOR İÇİN DE AYRILIK İDDİASI

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor’un da yeni sezon kadrosunda düşünülmediği öne sürüldü. Fenerbahçe’de birçok oyuncuyla yolların ayrılmasının beklendiği ifade edilirken, yönetimin geniş çaplı bir değişime hazırlandığı aktarıldı.

PFDK’DAN 12 AY CEZA ALMIŞTI

Mert Hakan Yandaş, futbolda bahis soruşturması kapsamında bir süre tutuklu yargılanmış ve nisan ayının başında tahliye edilmişti. Tecrübeli futbolcu, nisan ayının sonunda ise PFDK tarafından bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası futbolcunun kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu oldu.

