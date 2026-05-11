Şişli'de konuşmak için gittiği eşine ateş açtı; mermer parçaları kadını yaraladı

Şişli'de konuşmak üzere gittiği dini nikahlı eşi Sibel E. ile tartışan Mehmet Fatih T., silahla kadına ateş etti. Yaralanan Sibel E. hastaneye kaldırılırken, Mehmet Fatih T. kaçtı ancak kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı. Çiftin toplamda 27 suç kaydı bulunuyor.

ŞİŞLİ'de Mehmet Fatih T. (29), konuşmak için gittiği dini nikahlı eşi Sibel E. (39) ile tartıştıktan sonra silahla kadına ateş etti. Kurşunun pencerenin mermerine isabet etmesiyle parçalar, Sibel E.'nin kasığına isabet etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Çiftin poliste toplam 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 00.15 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Fatih T., konuşmak için dini nikahlı eşi Sibel E.'nin bulunduğu adrese geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Mehmet Fatih T. silahla 1 el ateş etti. Kurşun, Sibel E.'nin yanında bulunan pencerenin mermerine isabet etti. Parçalanan mermer parçaları Sibel E.'nin kasığına ve genital bölgesine isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sibel E., bilinci açık şekilde Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 1 adet boş kovan bulundu. Olayın ardından kaçan Mehmet Fatih T., polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla yakalandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mehmet Fatih T., Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan Mehmet Fatih T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan Sibel E.'nin daha önceden poliste 10, Mehmet Fatih T.'nin ise17 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
