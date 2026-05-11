Amedspor’un kutlamalarına katılan Amerikalı genç kendinden geçti

Süper Lig’e yükselen Amedspor’un şampiyonluk kutlamalarına katılan Amerikalı bir vatandaşın yaşadıkları dikkat çekti. Kutlamalar sırasında kaydedilen görüntülerde yaşadığı şaşkınlık ve coşku öne çıktı.

KUTLAMALARDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Diyarbakır’daki şampiyonluk kutlamalarına denk gelen Amerikalı vatandaşın, kalabalık ve atmosfer karşısındaki tepkileri ilgi çekti. Kutlamalara eşlik eden yabancı konuğun yaşadığı anlar renkli görüntülere sahne oldu.

COŞKUYA EŞLİK ETTİ

Amedspor taraftarlarının arasında kutlamalara katılan Amerikalının, müzikler ve halaylarla süren geceye uyum sağlamaya çalıştığı görüldü. Ortaya çıkan görüntüler büyük ilgi gördü.