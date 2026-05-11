THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul- Katmandu seferini yapan TK726 sefer sayılı uçağında, Nepal’deki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’na iniş sırasında tekerleklerden birinde yangın meydana geldi. Olay sonrası havalimanında acil durum prosedürleri devreye alınırken, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, olay pazartesi sabahı saat 06.45 sıralarında uçağın piste temas etmesinin ardından yaşandı. İniş koşusu sırasında uçağın tekerleklerinden birinden alev yükseldiği belirtildi.

YOLCULAR ACİL ÇIKIŞLARDAN TAHLİYE EDİLDİ

Havalimanında hazır bulunan itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Durumun birkaç dakika içinde kontrol altına alındığı ifade edildi.

Uçakta bulunan tüm yolcuların acil çıkış kapıları kullanılarak güvenli şekilde tahliye edildiği açıklanırken, yolcu ve mürettebat arasında yaralanan olmadığı bildirildi.

İLK İNCELEMEDE “İNİŞ TAKIMI” DETAYI

İlk değerlendirmelere göre sorunun iniş takımı veya fren sistemiyle bağlantılı olabileceği ifade edilirken, olayın kesin nedeninin henüz netleşmediği aktarıldı. Uçakta detaylı teknik inceleme başlatılırken, acil durum müdahalesi nedeniyle havalimanı operasyonlarının da etkilendiği bildirildi.

THY’DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağın piste normal iniş yaptığını belirtti.

Üstün, taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbir amaçlı slide açılarak yolcu tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tahliye sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığını aktaran Üstün, ilgili seferin dönüş uçuşu için ilave sefer planlandığını ve uçağın teknik incelemelerine yetkili ekipler tarafından başlandığını söyledi.

DUMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk teknik incelemelerde dumanın, hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığının değerlendirildiği kaydedildi. Nepal Sivil Havacılık Otoritesi ile teknik ekiplerin olayın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattığı öğrenildi.

