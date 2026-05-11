Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasa teklifinin detayları ortaya çıktı. PKK’nın silah bırakma sürecini izlemek ve toplumsal uyum çalışmalarını yürütmek için “Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu” kurulması planlanıyor. Kurulda MİT Başkanlığı, İçişleri, Milli Savunma, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlığı'nın temsilcileri olacak.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa çalışmalarına hız verilirken, terör örgütü PKK’nın silah bıraktığının teyit ve tespitinin ardından işletilecek süreci yürütmek üzere oluşturulması planlanan mekanizmanın detaylarına Haberler.com ulaştı.

Üzerinde çalışılan taslağın adının "Toplumsal Bütünleşme ve Milli Dayanışma Kanun Teklifi” olması planlanıyor. Taslağa göre işletilecek mekanizmayı ve tüm süreci, oluşturulacak bir kurul takip edecek. Kurul’un adı, “Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu” olacak.

KURUL, TÜM SÜRECİ TAKİP EDECEK

Kurul, hem kurumlar arası eş güdümü sağlayacak hem de sahadan gelen bilgiler çerçevesinde silah bırakan terör unsurlarına uygulanacak prosedürleri takip edecek.

KURULDA HANGİ KURUMLAR OLACAK?

Kurulda MİT Başkanlığı, İçişleri, Milli Savunma, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve  Sağlık Bakanlığı'nın temsilcileri olacak.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİNİ İZLEYECEK

Kurul, terör örgütü PKK'nın tüm unsurlarıyla tasfiyesi ve silah bırakma sürecini objektif, ölçülebilir ve denetlenebilir kriterler çerçevesinde izleyecek ve tespitleri yapacak.

Silah bırakmanın tamamlandığının tespit edilmesinin ardından örgüt üyelerinin toplumsal hayata uyumu için planlamaları da bu kurul yapacak.

TBMM’YE RAPOR VERECEK

Kurul aynı zamanda süreçteki aşamaları rapor halinde periyodik aralıklarla TBMM Başkanlığı’na sunacak.

Kurulun alacağı kararların farklı kamu kurumlarınca uygulanmasını sağlayacak mekanizma da işletilecek. Kurumların birlikte hareket etmesi sağlanacak.

Şerife Güzel
Yorumlar (2)

vedat cici:

bende süreç isterim çerkezim... bak ne güzel kuzu kuzu yaptırıyorlar istediklerini çok tehlikeli hareketler bunlar...

pqmfktcmrh:

Türk ve Kürt milletine hayırlı uğurlu olsun inşallah ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

