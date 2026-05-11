Haberler

Edin Dzeko'nun hayali gerçek oldu

Edin Dzeko'nun hayali gerçek oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bosna-Hersek Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Schalke 04'ün 40 yaşındaki forveti Edin Dzeko, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic ve Gaziantep FK'den Nihad Mujakic, kadroda bulunurken Antalyaspor'dan Dario Saric ile Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic ise yedek listede yer aldı.

  • Bosna-Hersek'in 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunda 40 yaşındaki Edin Dzeko yer aldı.
  • 26 kişilik asıl kadro ve 9 kişilik yedek liste açıklandı.
  • Antalyaspor'dan Dario Saric ile Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic yedek listede.

Bosna-Hersek Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı.

EDIN DZEKO KADRODA YER ALDI 

Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Gaziantep FK'den Nihad Mujakic, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic ve Schalke 04'ün 40 yaşındaki forveti Edin Dzeko, kafilede yer aldı.

SARIC VE HAJRADINOVIC YEDEK LİSTEDE

Açıklanan 26 kişilik kadronun yanı sıra 9 kişilik yedek liste de duyuruldu. Antalyaspor'dan Dario Saric ile Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic ise yedek listeye yazıldı.

Bosna-Hersek'in kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic

Defans: Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Nihad Mujakic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac

Orta Saha: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic, Dzenis Burnic, Armin Gigovic, Ermin Mahmic, Ivan Basic, Amar Memic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic

Forvet: Samed Bazdar, Jovo Lukic, Haris Tabakovic, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko

Yedek Liste: Tarik Karic, Mladen Jurkas, Arjan Malic, Emir Karic, Jusuf Gazibegovic, Ifet Dakovac, Dario Saric, Amer Gojak, Haris Hajradinovic

Cemre Yıldız
Haberler.com
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek: Gökhan Böcek bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi

"Bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde

O artık tanınmaz halde
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a olay yaratacak ''şike'' sözleri

Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a olay yaratacak ''şike'' iması

Geceye damga vuran ismin kim olduğu ortaya çıktı

Kim olduğu ortaya çıktı!

Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar

Akıl almaz tuzak! Cumhuriyet savcısını 850 bin TL dolandırdılar
'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde

O artık tanınmaz halde
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor
CHP'li Ağbaba'dan, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına suç duyurusu

CHP'li Ağbaba'dan Muhittin Böcek'in oğlu hakkında suç duyurusu