Bir erkeğin en havalı anı! Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı

İtalya'nın Venedik kanalı üzerinde turistleri gezdiren bir gondolcu, eşine az rastlanacak ikonik bir ana imza attı.

ÇOCUKLARIN FIRLATTIĞI TOP HEDEFE ULAŞMADI

Kanalın kıyısında oyun oynayan bir grup çocuğun, karşı kıyıdaki arkadaşına fırlattığı top duvardan sekerek nehrin ortasına doğru yöneldi. Topun suya düşmek üzere olduğu o kritik saniyelerde, rotasında ilerleyen gondolcu devreye girdi.

TOPUK PASIYLA TURİSTLERİ BÜYÜLEDİ

Kendisine doğru hızla gelen topa arkası dönük olmasına rağmen muazzam bir soğukkanlılıkla müdahale eden gondolcu, şık bir topuk vuruşuyla topu yeniden çocukların olduğu tarafa gönderdi. Topun nehre düşmesini engelleyen bu profesyonel futbolcuları aratmayan hareket, çevredeki kameralar tarafından anbean kaydedildi.

''VENEDİK'İN SAMBACISI''

O esnada gondolda bulunan ve şehri keşfeden turistlerin şaşkınlığı ve yüzlerindeki gülümseme dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler için kullanıcılar ''Venedik'in sambacısı'' yorumlarını yaptı.