Bir erkeğin en havalı anı! Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı

İtalya'daki Venedik kanalında turistleri gezdiren bir gondolcu, eşine az rastlanacak ikonik bir ana imza attı. Bir grup çocuğun, kanalın karşısındaki arkadaşına fırlattığı top duvardan sekerek kanal üzerinde ilerleyen kayığa geldi. Kendisine doğru gelen topa topuğuyla tek vuruş yapan gondolcu, çocukların topunun kanala düşmesini engelledi. Gondolcunun bu şık hareketi kameralara yansırken, kayıkla yolculuk eden turistlerin gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

  • Venedik'te bir gondolcu, kanala düşmek üzere olan topu topuk vuruşuyla çocuklara geri gönderdi.
  • Gondolcunun hareketi çevredeki kameralarca kaydedildi ve sosyal medyada viral oldu.
  • Kullanıcılar gondolcuya 'Venedik'in sambacısı' yorumunu yaptı.

ÇOCUKLARIN FIRLATTIĞI TOP HEDEFE ULAŞMADI

Kanalın kıyısında oyun oynayan bir grup çocuğun, karşı kıyıdaki arkadaşına fırlattığı top duvardan sekerek nehrin ortasına doğru yöneldi. Topun suya düşmek üzere olduğu o kritik saniyelerde, rotasında ilerleyen gondolcu devreye girdi.

TOPUK PASIYLA TURİSTLERİ BÜYÜLEDİ

Kendisine doğru hızla gelen topa arkası dönük olmasına rağmen muazzam bir soğukkanlılıkla müdahale eden gondolcu, şık bir topuk vuruşuyla topu yeniden çocukların olduğu tarafa gönderdi. Topun nehre düşmesini engelleyen bu profesyonel futbolcuları aratmayan hareket, çevredeki kameralar tarafından anbean kaydedildi.

''VENEDİK'İN SAMBACISI''

O esnada gondolda bulunan ve şehri keşfeden turistlerin şaşkınlığı ve yüzlerindeki gülümseme dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler için kullanıcılar ''Venedik'in sambacısı'' yorumlarını yaptı. 

Cemre Yıldız
