İmzalar atılıyor! Dursun Özbek müjdeyi ''Hizmet etmeye devam edecek'' sözleriyle verdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"HEDEF 27 VE ÜST ÜSTE 5"

26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da hedeflerin bitmeyeceğini ve yeni hedeflerinin 27. şampiyonluk olduğunu belirten Dursun Özbek, "Galatasaray en ve ilklerin takımı. 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluk. İnşallah arkadaşlarımla birlikte başaracağız." dedi.

''HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEK''

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Okan Buruk'un takımdaki geleceği hakkında da yorum yapan Dursun Özbek, yeni sözleşmeye yeşil ışık yakarak "Okan Buruk ile ilgili ne söylemek gerekiyor? Başarılı, 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişti. Hizmet için her zaman hazır Galatasaray'a. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek." şeklinde konuştu.