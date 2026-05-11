Haberler

Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu

Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Viranşehir’de konuşamayanların ağzına anahtar sokarak onları tedavi ettiğini iddia eden Seyit Cuma Tufehi, sosyal medyanın yeni "şifacı" hurafe odağı oldu. Milyonlarca kez izlenen videoların ardından Türkiye ve Avrupa'dan yüzlerce aile ilçeye akın ederek kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Bilimsel bir geçerliliği olmayan bu yönteme başvuran aileler çocuklarının dilinin açıldığını iddia ederken, tıp dünyası bu tarz tehlikeli uygulamalara karşı uyarıyor.

  • Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Seyit Cuma Tufehi, konuşma güçlüğü çekenlerin ağzına anahtar sokarak tedavi ettiğini iddia ediyor.
  • Tufehi'nin videoları sosyal medyada milyonlarca izlenme aldı ve Türkiye'nin dört bir yanından ile yurt dışından kişiler ilçeye akın etti.
  • Yöntemin bilimsel hiçbir temeli yok; Tufehi şifanın Allah'tan geldiğini savunuyor.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, konuşma güçlüğü çekenlerin ağzına anahtar sokarak onları tedavi ettiğini iddia eden Seyit Cuma Tufehi’nin görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. "Şifa bulduk" diyenlerin paylaşımları sonrası, hurafe kısa sürede sınırları aşarak Avrupa'ya kadar ulaştı.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARA ULAŞTI

Viranşehir’de yaşayan Tufehi’nin, çocukların ve yetişkinlerin ağzına anahtar koyup dua ederek onları konuşturduğunu öne sürdüğü videolar milyonlarca izlenme aldı. Görüntülerin ardından Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından yüzlerce kişi, konuşamayan yakınlarını yanına alarak ilçeye akın etmeye başladı. Kapısında uzun kuyruklar oluşan sözde şifacı, randevu sistemiyle çalışmaya başladı.

"DİLİ AÇILDI" DİYENLER KUYRUKTA

Adana’dan Konya’ya kadar pek çok şehirden gelen aileler, yöntemden sonuç aldıklarını iddia ediyor. Oğlu için Adana’dan gelen bir vatandaş, "Oğlumda kekemelik vardı, burada konuştu, mutluluktan ağladık" derken; bir diğeri ise "Ağzına anahtar kattılar, az da olsa dili açıldı" ifadelerini kullandı. Bilimsel hiçbir temeli olmayan bu yöntem, çaresiz ailelerin umut kapısı haline gelmiş durumda.

"ŞİFAYI ALLAH VERİYOR" SAVUNMASI

Ücret almadığını belirten Seyit Cuma Tufehi ise kendisini eleştirenlere karşı şifanın kendisinden değil Allah’tan geldiğini savunuyor. Dünyanın her yerinden insanların geldiğini söyleyen Tufehi, "İnancı olan şifa bulur. Biz Kur'an-ı Kerim yolundayız" diyerek yaptığı işlemi dini referanslarla savunmaya çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump İran'ın yanıtını beğenmedi: Kesinlikle kabul edilemez

Trump, İran'ın yanıtına bir kez daha burun kıvırdı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Muhittin Böcek'ten etkin pişmanlık başvurusu
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim

Cumhur İttifakı ortağından milyonlara bayram ettirecek çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi

İnanılmaz anlar! Son saniyede attılar, ligde kaldılar

Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi

Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti

2 çocuk babası genç, yaya üst geçidinde feci şekilde can verdi
Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı

90+5'te belki de şampiyonluğu kaybettiklerini sandılar ama...
İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi

İnanılmaz anlar! Son saniyede attılar, ligde kaldılar

Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti

Avrupa ülkesinde düşen İHA, Savunma Bakanını koltuğundan etti

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar

Şampiyonluk kutlamaları için radikal karar