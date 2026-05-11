Nevşehir'de sağlık ekipleri, çağrıldıkları evde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlendi

Nevşehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edilen evde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlenen sağlık çalışanları, polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

BİR ANDA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, akşam saatlerinde 2000 Bin Evler Mahallesi Nursultan Nazarbayev Caddesinde meydana geldi. N.Ö.’nün evde tansiyonunun yükselerek rahatsızlanması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği sırada N.Ö.’nün çocukları E.Ö. ve Y.Ö. kardeşler arasında tartışma çıktı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BALKONA KİLİTLEYİP BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Ambulansla adrese gelen sağlık ekibi, evde bulunan kardeşler E.Ö. ile Y.Ö. arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine zor anlar yaşadı. Bıçaklı kavga sırasında kardeşlerce balkona kilitlenen sağlık çalışanları bir süre burada mahsur kaldı. Rehin kalan sağlık çalışanları polisten yardım istedi.

POLİS MÜDAHALESİYLE KURTARILDILAR

Adrese gelen polislerin müdahalesiyle sağlık çalışanları rehin oldukları evden çıkarılırken, E.Ö. ve kardeşi Y.Ö. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin yakınları sağlık kontrolü için götürüldükleri hastaneden çıkarıldıkları sırada görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırı girişiminde bulundu. Yaşanan arbede sonrası sağlık ekipleri ile olay yerinde görev yapan gazetecilerden bazılarının şikayetçi oldukları öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.









Kaynak: AA / DHA