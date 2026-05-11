Haberler

Nevşehir'de sağlık ekipleri, çağrıldıkları evde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlendi

Nevşehir'de sağlık ekipleri, çağrıldıkları evde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de bir evde meydana gelen bıçaklı kavga sırasında sağlık çalışanları, şiddetli tartışma yaşayan kardeşler tarafından balkona kilitlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık çalışanlarını kurtarırken, iki kardeş gözaltına alındı.

Nevşehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edilen evde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlenen sağlık çalışanları, polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

BİR ANDA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, akşam saatlerinde 2000 Bin Evler Mahallesi Nursultan Nazarbayev Caddesinde meydana geldi. N.Ö.’nün evde tansiyonunun yükselerek rahatsızlanması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği sırada N.Ö.’nün çocukları E.Ö. ve Y.Ö. kardeşler arasında tartışma çıktı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BALKONA KİLİTLEYİP BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Ambulansla adrese gelen sağlık ekibi, evde bulunan kardeşler E.Ö. ile Y.Ö. arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine zor anlar yaşadı. Bıçaklı kavga sırasında kardeşlerce balkona kilitlenen sağlık çalışanları bir süre burada mahsur kaldı. Rehin kalan sağlık çalışanları polisten yardım istedi.

POLİS MÜDAHALESİYLE KURTARILDILAR

Adrese gelen polislerin müdahalesiyle sağlık çalışanları rehin oldukları evden çıkarılırken, E.Ö. ve kardeşi Y.Ö. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin yakınları sağlık kontrolü için götürüldükleri hastaneden çıkarıldıkları sırada görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırı girişiminde bulundu. Yaşanan arbede sonrası sağlık ekipleri ile olay yerinde görev yapan gazetecilerden bazılarının şikayetçi oldukları öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



Kaynak: AA / DHA

Kaynak: Haberler.com / Behçet Alkan
Trump İran'ın yanıtını beğenmedi: Kesinlikle kabul edilemez

Trump, İran'ın yanıtına bir kez daha burun kıvırdı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Muhittin Böcek'ten etkin pişmanlık başvurusu
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti

Avrupa ülkesinin ölüm gemisinden getirdiği yolcuda hantavirüs çıktı
Emniyet devreye girdi: Çakarlı araç görüntüleri pahalıya patladı

Emniyet devreye girdi! İnfial yaratan görüntülere ceza yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi

Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çeken FETÖ değerlendirmesi

Uçum’dan net FETÖ mesajı: Sadece dini yapı değil casusluk şebekesi!
Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı

Süper Lig'e yükselen Amedspor, kupasını o şarkı eşliğinde kaldırdı

Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Sorumsuzluğun da bu kadarı! Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular

Sorumsuzluğun da bu kadarı! Yaptıkları şey yenilir yutulur gibi değil
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...