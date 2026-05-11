Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait ticari gemilerin geçişini sağlamaya yönelik kendisinin başlatıp sonra durdurduğu "Özgürlük Projesi"ni yeniden başlatmayı düşündüğünü söyledi.

"ANLAŞMA YAPILANA KADAR ONLARLA İLGİLENECEĞİM" 

Fox News'e konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait ticari gemilerin geçişini sağlamaya yönelik kendisinin başlatıp sonra durdurduğu projeyi tekrardan hayata geçirmeyi düşündüğünü belirterek, "Benzin vergisini bir süreliğine kaldıracağım" dedi. 

Ayrıca Tahran yönetimini de bir kez daha tehdit eden Trump, " İran'daki sertlik yanlısı liderler pes edecek, anlaşma yapılana kadar onlarla ilgileneceğim. İranlılar imha edilmiş tesislerdeki "Nükleer tozun" ABD'nin çıkarması gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜRLÜK PROJESİ"

Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da verdiği basın brifinginde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.

Trump, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirmişti.

Kaynak: Haberler.com
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Çok zarar edeceksiniz çok.

Haber YorumlarıMengele:

Fazla duman cikarmayin bize hep güneyden gelen rüzgar toz duman getiriyor bizim petrole ihtiyacimiz yok irandan aldigimiz petrol zaten 100 litre

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

