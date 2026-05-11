Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyor.

"ANLAŞMA YAPILANA KADAR ONLARLA İLGİLENECEĞİM"

Fox News'e konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait ticari gemilerin geçişini sağlamaya yönelik kendisinin başlatıp sonra durdurduğu projeyi tekrardan hayata geçirmeyi düşündüğünü belirterek, "Benzin vergisini bir süreliğine kaldıracağım" dedi.

Ayrıca Tahran yönetimini de bir kez daha tehdit eden Trump, " İran'daki sertlik yanlısı liderler pes edecek, anlaşma yapılana kadar onlarla ilgileneceğim. İranlılar imha edilmiş tesislerdeki "Nükleer tozun" ABD'nin çıkarması gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜRLÜK PROJESİ"

Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da verdiği basın brifinginde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.

Trump, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirmişti.

Kaynak: Haberler.com