Haberler

30 milyon euroluk yatırım! Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ın ilk transferi belli oluyor

30 milyon euroluk yatırım! Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ın ilk transferi belli oluyor Haber Videosunu İzle
30 milyon euroluk yatırım! Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ın ilk transferi belli oluyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Genk forması giyen 18 yaşındaki on numara Konstantinos Karetsas için harekete geçti.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda ise 26. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında rotasını Belçika'ya çevirdi.

GALATASARAY'DA 18'LİK HEDEF

Galatasaray, 10 numara pozisyonu için transfer listesine sürpriz bir ismi ekledi. Sarı-kırmızılılar, Genk forması giyen 18 yaşındaki on numara Konstantinos Karetsas'ı kadrosuna katmak istiyor. Son olarak Borussia Dortmund'un talip olduğu ancak Genk'in fazla bonservis istemesi nedeniyle geri adım attığı genç oyuncu için sarı-kırmızılıların oldukça istekli olduğu öğrenildi. 

HAREKETE GEÇİLDİ 

Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek potansiyeli bulunan Karetsas için 30 milyon euroluk bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un verdiği olumlu raporun ardından yönetim de transfer için resmen harekete geçti. Transferde hareketli günlerin yaşanması bekleniyor. 

21 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Genk formasıyla 48 maça çıkan Karetsas, 3 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Yunan futbolcunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de beklenen son! Günlerdir konuşulan isim ihraç ediliyor

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı

Tüm dünyaya geçmişler olsun!
En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi

En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı

Macron çileden çıktı, protokolü bozup sahneye atladı
Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla havaya ateş ederek karşılık verdi

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla karşılık verdi
Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı

Tüm dünyaya geçmişler olsun!
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Simpsonlar hantavirüsü de bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm gündem oldu

Simpsonlar yine bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm pes dedirtti