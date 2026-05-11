30 milyon euroluk yatırım! Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ın ilk transferi belli oluyor

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda ise 26. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında rotasını Belçika'ya çevirdi.

GALATASARAY'DA 18'LİK HEDEF

Galatasaray, 10 numara pozisyonu için transfer listesine sürpriz bir ismi ekledi. Sarı-kırmızılılar, Genk forması giyen 18 yaşındaki on numara Konstantinos Karetsas'ı kadrosuna katmak istiyor. Son olarak Borussia Dortmund'un talip olduğu ancak Genk'in fazla bonservis istemesi nedeniyle geri adım attığı genç oyuncu için sarı-kırmızılıların oldukça istekli olduğu öğrenildi.

HAREKETE GEÇİLDİ

Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek potansiyeli bulunan Karetsas için 30 milyon euroluk bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un verdiği olumlu raporun ardından yönetim de transfer için resmen harekete geçti. Transferde hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.

21 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Genk formasıyla 48 maça çıkan Karetsas, 3 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Yunan futbolcunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.