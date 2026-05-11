İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’ye sundukları son teklifin “makul ve cömert” olduğunu savundu. Tahran yönetimi; savaşın sona erdirilmesi, deniz ablukasının kaldırılması, yaptırımların kaldırılması ve dondurulan İran varlıklarının iadesini talep etmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın teklifine sert tepki göstererek, “Tamamen kabul edilemez” açıklamasında bulunmuştu. Taraflar arasındaki gerilim petrol piyasalarını da hareketlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin ABD’ye sunduğu son teklifin “makul ve cömert” olduğunu savundu. Bekayi’nin açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın teklifini “tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirmesinin ardından geldi.

“BÖLGENİN ZORBASI DEĞİLİZ”

Basın toplantısında konuşan Bekayi, İran’ın bölgede sorumlu bir güç olduğunu belirterek, “İslam Cumhuriyeti bölgedeki sorumlu bir güç olduğunu kanıtladı. Biz zorba değiliz, zorbalara karşı duruyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bekayi, Washington yönetimini ise “tek taraflı ve mantıksız taleplerde ısrar etmekle” suçladı.

İRAN’IN MASAYA KOYDUĞU ŞARTLAR

İranlı yetkili, Tahran’ın ABD’ye sunduğu teklif kapsamında savaşın tamamen sona erdirilmesini, ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasını ve İran’a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Teklifte ayrıca Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin sağlanması ve bölgesel güvenliğin garanti altına alınmasının da yer aldığı belirtildi. Tahran yönetiminin ayrıca İran petrol satışlarına yönelik yaptırımların kaldırılmasını ve ABD’den yeni saldırı olmayacağına dair güvence verilmesini istediği aktarıldı.

TRUMP: TAMAMEN KABUL EDİLEMEZ

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın yanıtını sert sözlerle hedef aldı.

Trump, “İran’ın temsilcilerinden gelen cevabı okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Tamamen kabul edilemez.” açıklamasında bulundu.

Washington yönetiminin İran’ın taleplerini ağır bulduğu belirtilirken, taraflar arasındaki gerilimin yeniden yükseldiği ifade ediliyor.

PETROL PİYASALARI HAREKETLENDİ

ABD ve İran arasındaki sert açıklamalar enerji piyasalarını da etkiledi. İran’ın Hürmüz Boğazı ve yaptırımlar konusundaki talepleri sonrası petrol fiyatlarında yeniden yükseliş yaşandı.

Uzmanlar, görüşmelerde ilerleme sağlanamaması halinde Orta Doğu’daki tansiyonun daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

Meali, Hacılar güzel şeytan taşlıyor ellerine sağlık ..))

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

