Ali Koç'tan beklenen açıklama geldi

Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Ali Koç’un nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı kararını verdi.

“ADAY OLMAYACAĞIM”

Milliyet’in haberine göre Sadettin Saran’a karşı kaybettiği seçimde 12 bin 68 oy alan Ali Koç, yakın çevresine yeniden aday olmayacağını söyledi.

“KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUM”

Ali Koç’un ayrıca seçimde hiçbir adayı desteklemeyeceğini belirttiği aktarıldı. Koç’un, “ Fenerbahçe'nin geleceği için kimi destekliyorsanız ona oy atın” dediği ifade edildi.

“TEK DÜŞÜNCEM FENERBAHÇE”

Eski başkanın, “Tek düşüncem Fenerbahçe'nin daha güzel günler yaşaması. Bu yüzden de kimseyi desteklemeyeceğim” sözlerini kullandığı belirtildi.

SEÇİMDE OY KULLANACAK

Ali Koç’un seçim günü sandığa giderek oyunu kullanacağı ancak süreçte aktif rol almayacağı öğrenildi. Fenerbahçe’de seçim yarışında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi öne çıkarken, Ali Koç’un kararı camiada büyük yankı uyandırdı.