Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Sivas'ta madımak topladıktan sonra rahatsızlanan 60 yaşındaki İlhan Cevahir, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alındı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akıncılar ilçesi Ballıdere köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası İlhan Cevahir, 10 gün önce köyündeki arazide madımak topladıktan sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne götürülen Cevahir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkikler sonucunda KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Cevahir, bu sabah hayatını kaybetti. Morga kaldırılan İlhan Cevahir'in cenazesi, köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
