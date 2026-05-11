Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Giderse yer yerinden oynar

Galatasaray’da geleceği merak konusu olan Mauro Icardi için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızın, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Palm City’nin radarına girdiği öne sürüldü.

GALATASARAY’A DUYGUSAL VEDA

Süper Lig’in son haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup eden Galatasaray, üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından RAMS Park’ta büyük kutlamalar yapılırken Mauro Icardi’nin “Aşkın Olayım” şarkısı eşliğinde taraftarlara veda etmesi dikkat çekti.

Galatasaray formasıyla son dört sezonda önemli başarılara imza atan yıldız futbolcu için taraftarların yeni sözleşme çağrıları sürüyor.

PALM CITY DEVREYE GİRDİ

Calcio Mercato’da yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Palm City, Mauro Icardi’yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde, transfer sürecinde bir Türk markasının sponsor desteği sağlayacağı ve bu sayede BAE ekibinin yıldız futbolcu için güçlü bir teklif hazırladığı belirtildi.

GALATASARAY FORMASIYLA İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray kariyerinde 133 resmi maça çıkan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 77 gol atıp 25 asist yaptı. Arjantinli golcü, özellikle kritik maçlardaki performansıyla taraftarın en sevdiği isimlerden biri haline geldi.