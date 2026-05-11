Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kökünü kazıyacağız" diyerek işaret ettiği yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kritik bir adım daha atıldı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU

Yasa dışı kumar ve bahisle topyekün mücadele hız kazanırken 81 ilde yürütülen soruşturmada Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuna imza atıldı. Yasa dışı bahis oynayan 3 milyon 173 bin kişi tespit edildi. Bu kişilere tek tek para cezası kesilecek.

MİLYONLARCA KULLANICI VERİSİ MERCEK ALTINA ALINDI

Siber polis ve savcılık ekiplerinin aylar süren teknik takibi sonucunda yasa dışı bahis sitelerinin veri tabanları tek tek incelendi. Tam 13 milyon 800 bin kullanıcı verisi mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde T.C. kimlik numarası net olarak belirlenen 3 milyonu aşkın kişinin yasa dışı bahis sistemlerinde aktif işlem yaptığı görüldü. Para transferinde kullanılan 14 binden fazla para yatırma hesabı ve 52 binden fazla para çekme hesabı takibe alındı.

TANINMIŞ SPORCULAR VE KULÜP YÖNETİCİLERİ DE LİSTEDE

Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri de yasa dışı bahis oynayanların kimlikleri oldu. Tespit edilen 3 milyon kişi içerisinde futbol, basketbol ve voleybol camiasından tanınmış sporcular, bazı kulüp yöneticileri ve kamuoyunun yakından bildiği isimler de bulunuyor.

BU BİR İLK OLACAK

Tespit edilenler hakkında Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanacak. 2026 yılı için ceza tutarı 100 bin ile 400 bin lira arasında değişiyor. Cumhuriyet tarihinde aynı anda bu kadar kişiye ilk kez ceza kesiliyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele konusunda "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com