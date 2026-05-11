Şampiyonluk maçına damga vuran hareket! Resmen gidişatı değiştirdi

Antalyaspor maçında oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz’ın Fenerbahçe’nin 3-0 önde olduğunu söylemesinin ardından Victor Osimhen’in attığı gol, Galatasaray’ın şampiyonluk yürüyüşünün dönüm noktası oldu.

Galatasaray’ın Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmada dikkat çeken anlardan biri Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen arasında yaşandı. Mücadele 2-2 devam ederken oyundan çıkan Barış Alper’in verdiği bilgi sonrası gelen gol geceye damga vurdu.

FENERBAHÇE SKORUNU İŞARET ETTİ

Karşılaşmanın kritik dakikalarında kenara gelen Barış Alper Yılmaz’ın, takım arkadaşlarına Fenerbahçe’nin Konyaspor karşısında 3-0 önde olduğunu söylediği görüldü. O anlar kısa sürede dikkat çekti.

OSIMHEN ŞAMPİYONLUK GOLÜNÜ ATTI

Barış Alper’in verdiği skor bilgisinin hemen ardından Victor Osimhen sahneye çıktı. Nijeryalı yıldızın kaydettiği golle Galatasaray öne geçti ve maçın kırılma anı yaşandı.

Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 4-2 kazanarak Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe’nin Konyaspor karşısında aldığı 3-0’lık galibiyet ise yarışın sonucunu değiştirmedi.

