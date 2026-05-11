Fenerbahçe'nin kaderi yine değişmedi

Galatasaray’ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun ardından, Fenerbahçe’nin lig tarihindeki ilginç bir istatistiği gündeme geldi.

FENERBAHÇE SON 30 SEZONDA 15 KEZ İKİNCİ

2025-2026 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu kaderi son 30 sezonda birçok kez yaşadı. Son 30 sezonluk sürece bakıldığında sarı-lacivertliler, tam 15 kez ligi ikinci sırada tamamladı. Bu süreçte 6 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, özellikle Galatasaray’ın mutlu sona ulaştığı 16 sezonun 12’sinde ligi ikinci bitirerek "ezeli rakibinin en yakın takipçisi" konumunda kaldı. Diğer ikinciliklerini ise Bursaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor’un şampiyon olduğu dönemlerde yaşadı.

''YİNE AYNI SENARYO''

Toplam 15 kez kürsünün ikinci basamağında yer alan Fenerbahçe’nin bu tablosu, futbol kamuoyunda "yine aynı senaryo" yorumlarını da beraberinde getirdi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN İKİNCİLİKLERİ