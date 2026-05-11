Osimhen'e kötü haber

Süper Lig devi Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız oyuncusu Victor Osimhen'e Nijerya Milli Takımı'ndan kötü haber geldi.

OSIMHEN KADROYA ALINMAYACAK

Afrik-Foot'un haberine göre; Nijerya Milli Takımı, mayıs ayının sonunda İngiltere'de oynayacağı Birlik Kupası'nda golcü oyuncu Victor Osimhen'i turnuva kadrosuna eklemeyecek.

LOOKMAN VE NDIDI DE KADRODA YOK

Öte yandan Osimhen'in yanı sıra Ademola Lookman, Wilfred Ndidi ve Calvin Bassey'nin de teknik direktör Eric Chelle tarafından kadroya alınmayacağı belirtildi.

TURNUVA NE ZAMAN?

Dört ülkenin katılımıyla gerçekleşecek turnuva, 26-30 Mayıs tarihleri arasında Charlton Athletic'in ev sahası olan The Valley'de düzenlenecek.