Haberler

Dehşet anları kamerada! Yolcu uçağı piste giren kişiye böyle çarptı

Dehşet anları kamerada! Yolcu uçağı piste giren kişiye böyle çarptı Haber Videosunu İzle
Dehşet anları kamerada! Yolcu uçağı piste giren kişiye böyle çarptı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD’nin Colorado eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı’nda Frontier Airlines’a ait yolcu uçağının kalkış sırasında piste giren bir kişiye çarptığı anların termal kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çarpmanın ardından pilotlar kalkışı iptal ederek acil iniş yaptı. Olayda piste giren kişi hayatını kaybederken, yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Frontier Airlines'a ait yolcu uçağı, Denver Uluslararası Havalimanı'nda kalkış sırasında piste giren bir kişiye çarptı.
  • Çarpmanın ardından kalkış iptal edildi, uçak acil iniş yaptı.
  • Piste giren kişi hayatını kaybetti, uçaktaki yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.

ABD’nin Colorado eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı’nda Frontier Airlines’a ait yolcu uçağının kalkış sırasında piste giren bir kişiye çarptığı anlara ait termal kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Dış basında yer alan haberlere göre olay, uçağın kalkış için hızlandığı sırada meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, pistte bulunan kişinin uçağın önüne doğru ilerlediği, kısa süre sonra ise çarpmanın yaşandığı görülüyor.

ACİL İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI

Çarpmanın ardından pilotların kalkışı iptal ettiği ve uçağın acil durum prosedürlerini devreye sokarak piste geri döndüğü belirtildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yetkililer, piste giren kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, uçaktaki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

TERMAL KAMERALAR KAYDETTİ

Yayımlanan termal görüntülerde pist çevresindeki hareketlilik ve çarpışma anı net şekilde görülürken, olayın ardından ekiplerin hızla bölgeye yöneldiği dikkat çekti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile yerel güvenlik birimlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu

Süreci yürütecek mekanizmanın adı belli oldu! İşte üyeleri
Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi

Netanyahu'dan beklenmedik ABD çıkışı: Artık sonlandırma zamanı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle penaltı! Koca camianın kaderini değiştirdi

Koca camianın kaderinin değiştiği an!

Çiftlikte yürek yakan olay! 15 yaşındaki çocuk öldü, ablası ağır yaralı

Çiftlikte facia! 15 yaşındaki çocuk öldü, ablası ağır yaralı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar

Eş adayı bulmak için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Güle güle Ederson! İşte yeni adresi

Güle güle Ederson! Yeni adresi belli oldu
Yok böyle penaltı! Koca camianın kaderini değiştirdi

Koca camianın kaderinin değiştiği an!

Mehmet Ali Erbil, yeniden evlenmek istiyor

Erbil uslanmıyor! Yine "Evlilik" dedi

Petrol fırladı, akaryakıta zam geliyor

Restleşme vatandaşın cebini yaktı! Yine zam geliyor