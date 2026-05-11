Haberler

İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak

İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milan’da taraftarların tepkisini çeken Rafael Leao’nun takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. İtalyan ekibinin Portekizli yıldız için 50 milyon euro bonservis belirlediği öne sürüldü.

  • Milan, Rafael Leao için 50 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
  • Rafael Leao'nun Milan ile sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor ve yıllık 7 milyon euro kazanıyor.
  • Rafael Leao, bu sezon 30 maçta 10 gol ve 3 asist kaydetti ve yaklaşık 70 gündür gol atamıyor.

Milan’da Rafael Leao krizi büyüyor. Son olarak Atalanta karşılaşmasında taraftarların tepkisiyle karşılaşan Portekizli yıldızın, İtalyan ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia edildi. İtalyan basını, transfer için istenen bonservis bedelini de duyurdu.

ATALANTA MAÇINDA TEPKİ ÇEKTİ

Milan’ın sahasında Atalanta’ya 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada Rafael Leao tribünlerin hedefi oldu. Portekizli futbolcu, hem sahada kaldığı süre boyunca hem de oyundan alınırken taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan gelişmeler sonrası Leao ile Milan arasındaki bağların büyük ölçüde koptuğu öne sürüldü.

MILAN 50 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan yönetimi, Rafael Leao için yaklaşık 50 milyon euro bonservis talep ediyor. Daha önce adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcunun, kulüpteki geleceğinin belirsizliğini koruduğu belirtildi. Milan’ın, oyuncunun piyasa değerinin daha fazla düşmesini istemediği ve bu nedenle transfere sıcak baktığı ifade edildi.

YILLIK MAAŞI 7 MİLYON EURO

26 yaşındaki futbolcunun Milan ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunurken, yıllık yaklaşık 7 milyon euro kazandığı aktarıldı. Avrupa’dan birçok kulübün Leao’nun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

GOL HASRETİ SÜRÜYOR

Rafael Leao’nun performansındaki düşüş de dikkat çekiyor. Portekizli yıldızın yaklaşık 70 gündür gol atamadığı belirtilirken, bu sezon lig ve kupada çıktığı 30 maçta 10 gol ve 3 asistlik katkı verdiği kaydedildi.

Barış Polat
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar

Akıl almaz tuzak! Cumhuriyet savcısını 850 bin TL dolandırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı

Aziz Yıldırım'a 24 saat yetti
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi

En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi