Haberler

Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van’ın İpekyolu ilçesindeki hayvan pazarında, mera husumeti nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı kavganın yeni görüntüleri dehşetin boyutunu ortaya koydu. Taş, sopa ve silahların havada uçuştuğu o anlarda pazar yeri adeta savaş alanına döndü. 13 kişinin yaralandığı olayda, silah sesleriyle birlikte yaşanan can pazarı çevredekilerin kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan bölgede pazar kapatılırken, soruşturma sürüyor.

Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan hayvan pazarında yaşanan ve 1 kişinin ölümü, 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kanlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Adeta bir meydan savaşını andıran o anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

MERA HUSUMETİ MEYDAN SAVAŞINA DÖNÜŞTÜ

Tuşba ilçesine bağlı Alabayır ve Kolsatan mahalleleri arasında geçmişe dayanan mera husumeti, hayvan pazarında kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Sabah saatlerinde pazar alanında karşılaşan taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede yerini taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya bıraktı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA: SİLAH SESLERİ YANKILANDI

Ortaya çıkan yeni görüntülerde, onlarca kişinin birbirine acımasızca sopalarla saldırdığı ve yerdeki yaralılara rağmen kavganın durmadığı görülüyor. Görüntülerin en can alıcı noktasında ise ardarda patlayan silah sesleri duyuluyor. Silahların ateşlenmesiyle birlikte pazardaki vatandaşların büyük bir panikle sağa sola kaçıştığı, pazar yerinin adeta bir can pazarına dönüştüğü anlar kayıtlara geçti.

PAZAR KAPATILDI, ÖNLEMLER ÜST SEVİYEDE

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kavgayı güçlükle ayırırken sağlık ekipleri 13 yaralıyı kentteki hastanelere sevk etti. Kavgada hayatını kaybeden vatandaşın ardından hastane önlerinde ve pazar alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayın sıcaklığıyla yetkililer, ikinci bir çatışma riskine karşı hayvan pazarının kapatıldığını anons ederek alanı boşalttı.

Elif Yeşil
Haberler.com
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek: Gökhan Böcek bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi

"Bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geceye damga vuran ismin kim olduğu ortaya çıktı

Kim olduğu ortaya çıktı!

Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a olay yaratacak ''şike'' sözleri

Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a olay yaratacak ''şike'' iması

'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde

O artık tanınmaz halde
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar

Akıl almaz tuzak! Cumhuriyet savcısını 850 bin TL dolandırdılar
Geceye damga vuran ismin kim olduğu ortaya çıktı

Kim olduğu ortaya çıktı!

Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor
CHP'li Ağbaba'dan, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına suç duyurusu

CHP'li Ağbaba'dan Muhittin Böcek'in oğlu hakkında suç duyurusu