Uzak Şehir’in Fidan’ını gerçek hayatta görenler 'Yok artık' diyor

Son dönemin konuşulan yapımları arasında yer alan Uzak Şehir dizisinde “Fidan” karakterine hayat veren İlkay Kayku, günlük yaşamındaki tarzıyla ilgi odağı oldu. Dizide ağırbaşlı ve sade bir karakter olarak izleyici karşısına çıkan oyuncunun, gerçek hayatta dövmeleri, iddialı saç stili ve dikkat çeken makyaj tercihleriyle bambaşka bir görünüme sahip olduğu görüldü.

“FİDAN’A HİÇ BENZEMİYORUM”

Karakteriyle arasında büyük fark olduğunu söyleyen İlkay Kayku, role adapte olmakta zorlanmadığını belirtti. Oyuncu açıklamasında, “Fidan’a hiç benzemiyorum. Günlük hayatımda tarzım, saçım, makyajım ve enerjim çok farklı. Ama karakteri kabul etme konusunda hiç güçlük çekmedim” ifadelerini kullandı.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Gerçek hayattaki tarzıyla dikkat çeken İlkay Kayku’nun değişimi, diziyi takip eden izleyicileri şaşırttı. Oyuncunun ekran dışındaki görünümü ile canlandırdığı karakter arasındaki büyük fark dikkatlerden kaçmadı.

İşte İlkay Kayku'nun paylaşımlarından bazıları;