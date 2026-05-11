Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı

Elazığ’ın Keban ilçesinde bulunan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde son dönemde etkili olan yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuara yoğun su girişi yaşandı.

Fırat Nehri üzerinde 9 Eylül 1974’te işletmeye alınan barajda su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması üzerine tahliye kapaklarının açılmasına karar verildi.

6 TAHLİYE KAPAĞI AÇILDI

Olası taşkın riskine karşı Keban Barajı’nın 6 tahliye kapağı açılarak saniyede 361 metreküp su tahliyesi yapılmaya başlandı.

Keban Barajı’nın kapakları daha önce 1993, 2004 ve 2019 yıllarında yoğun yağışlar nedeniyle açılmıştı. Böylece baraj kapakları 7 yıl aradan sonra 4’üncü kez açılmış oldu.

VATANDAŞLAR O ANLARI İZLEMEYE GELDİ

Baraj kapaklarının açılmasıyla oluşan güçlü su akışı vatandaşların da ilgisini çekti. Bölgeye gelen çok sayıda kişi o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Gaziantep’ten Giresun’a giderken bölgeden geçtiğini söyleyen Özcan Karadere, kapakların açılacağını duyunca mola verdiğini belirtti.

Karadere, “Kurak geçen yıllardan sonra bu yıl yağışların bol olması sevindirici oldu. Kapakların açılmasını izledik, bizim için güzel bir an oldu” dedi.

“ÜLKEMİZİN GURUR KAYNAĞI”

Vatandaşlardan Ercan Tuncel ise Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin Türkiye için önemli bir değer olduğunu ifade ederek, su seviyesinin yıllar sonra yeniden maksimum noktaya yaklaşmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kapakların açılışını DSİ 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz, Keban Belediye Başkan Vekili Abdullah Demir, Keban Barajı ve HES İşletme Müdürü Bekir Kaya ile bazı kurum temsilcileri de takip etti.

Kaynak: AA