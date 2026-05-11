Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı

Elazığ’daki Keban Barajı’nda yoğun yağışlar ve kar sularının etkisiyle su seviyesi yükseldi. Olası taşkın riskine karşı barajın 6 tahliye kapağı 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

  • Keban Barajı'nın 6 tahliye kapağı, su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması üzerine 7 yıl aradan sonra açıldı.
  • Tahliye kapaklarından saniyede 361 metreküp su bırakıldı.
  • Baraj kapakları daha önce 1993, 2004 ve 2019 yıllarında açılmıştı.

Elazığ’ın Keban ilçesinde bulunan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde son dönemde etkili olan yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuara yoğun su girişi yaşandı.

Fırat Nehri üzerinde 9 Eylül 1974’te işletmeye alınan barajda su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması üzerine tahliye kapaklarının açılmasına karar verildi.

6 TAHLİYE KAPAĞI AÇILDI

Olası taşkın riskine karşı Keban Barajı’nın 6 tahliye kapağı açılarak saniyede 361 metreküp su tahliyesi yapılmaya başlandı.

Keban Barajı’nın kapakları daha önce 1993, 2004 ve 2019 yıllarında yoğun yağışlar nedeniyle açılmıştı. Böylece baraj kapakları 7 yıl aradan sonra 4’üncü kez açılmış oldu.

VATANDAŞLAR O ANLARI İZLEMEYE GELDİ

Baraj kapaklarının açılmasıyla oluşan güçlü su akışı vatandaşların da ilgisini çekti. Bölgeye gelen çok sayıda kişi o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Gaziantep’ten Giresun’a giderken bölgeden geçtiğini söyleyen Özcan Karadere, kapakların açılacağını duyunca mola verdiğini belirtti.

Karadere, “Kurak geçen yıllardan sonra bu yıl yağışların bol olması sevindirici oldu. Kapakların açılmasını izledik, bizim için güzel bir an oldu” dedi.

“ÜLKEMİZİN GURUR KAYNAĞI”

Vatandaşlardan Ercan Tuncel ise Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin Türkiye için önemli bir değer olduğunu ifade ederek, su seviyesinin yıllar sonra yeniden maksimum noktaya yaklaşmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kapakların açılışını DSİ 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz, Keban Belediye Başkan Vekili Abdullah Demir, Keban Barajı ve HES İşletme Müdürü Bekir Kaya ile bazı kurum temsilcileri de takip etti.

Kaynak: AA
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMelis Toktaş:

Harika

Haber Yorumlarıerman genç :

bu su içinde ayrıca baraj yapılması gerek seneye yağmaz ise yine kuraklık var anlamıyorum ben bu israfı

Haber YorumlarıMengele:

Bu su irak ve suriyeye akiyor onlarada su veriyoruz din gardaslarimiza artan su israile gidiyor susuz kalmasinlar

Haber Yorumlarıİbrahim Nayci:

Salınan suya ayrı yedek bir baraj kurulamıyor mu bu kadar aciz misiniz yorumu yazan kardeşimin dediği gibi kuraklık yine olursa ne olacak en azından yedekte su bekler...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

