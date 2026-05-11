Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Kurban Bayramı öncesi Van’daki hayvan pazarında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavga faciayla sonuçlandı. Daha önce mera anlaşmazlığı yaşayan iki grubun karşı karşıya geldiği olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay sonrası hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Van’ın İpekyolu ilçesindeki hayvan pazarında iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Tuşba ilçesine bağlı Alabayır ve Kolsatan mahallelerindeki iki grup arasında daha önce mera alanı nedeniyle husumet yaşandı. Sabah saatlerinde hayvan pazarında karşılaşan taraflar arasında tartışma çıktı.

TAŞ, SOPA VE SİLAHLAR KONUŞTU

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş, sopa ve silahla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANELERDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri hem hayvan pazarında hem de hastane çevrelerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından görevliler, hayvan pazarının bugün kapalı olacağını anons etti.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
