Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Van’ın İpekyolu ilçesindeki hayvan pazarında iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Tuşba ilçesine bağlı Alabayır ve Kolsatan mahallelerindeki iki grup arasında daha önce mera alanı nedeniyle husumet yaşandı. Sabah saatlerinde hayvan pazarında karşılaşan taraflar arasında tartışma çıktı.

TAŞ, SOPA VE SİLAHLAR KONUŞTU

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş, sopa ve silahla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANELERDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri hem hayvan pazarında hem de hastane çevrelerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından görevliler, hayvan pazarının bugün kapalı olacağını anons etti.