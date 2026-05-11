Arjantin'de Dybala kadroya alınmadı

Arjantin Milli Takımı’nın Dünya Kupası için açıkladığı 55 kişilik geniş kadroda Paulo Dybala’ya yer verilmedi.

Roma forması giyen Paulo Dybala, Arjantin Milli Takımı’nın Dünya Kupası için açıkladığı geniş kadroda yer almadı. Yıldız futbolcunun liste dışında kalması futbol dünyasında dikkat çekti.

55 KİŞİLİK LİSTE AÇIKLANDI

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oluşturulan 55 kişilik geniş aday kadroyu duyurdu. Açıklanan listede Roma’nın tecrübeli yıldızı Paulo Dybala’nın bulunmaması dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcunun milli takım kariyeriyle ilgili karar merak konusu oldu.

ROMA’DA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Roma’daki geleceği de tartışılan Paulo Dybala’nın sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netlik kazanmadı. İtalyan ekibinde bu sezon istikrarlı forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncu, beklentilerin altında kaldı. Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 25 maçta 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Abdurrahim Efe
