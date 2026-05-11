Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu! Dünya devleri kapıda

Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe’de gözler Şampiyonlar Ligi elemelerine çevrildi. Sarı-lacivertli ekip, 2008’den bu yana süren Devler Ligi hasretine son vermek isterken, ön eleme turlarındaki muhtemel rakipler de netleşmeye başladı.

2. ÖN ELEME TURUNDA SERİ BAŞI OLACAK

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda seri başı olarak yer alacak. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki olası rakipleri arasında Yunanistan’dan PAOK veya Olympiakos, Avusturya’dan LASK Linz ya da Sturm Graz ile İskoçya’dan Hearts veya Celtic bulunuyor.

Öte yandan Polonya Ligi’nden gelecek takım da rakipler arasında yer alacak. Jagiellonia, Rakow, Gornik Zabrze, Katowice ve Zaglebie arasında yalnızca 1 puan fark bulunurken, ikinci olacak ekip son haftalarda belli olacak.

3. ÖN ELEME TURUNDA DEV TAKIMLAR VAR

Fenerbahçe’nin 2. Ön Eleme Turu’nu geçmesi halinde karşısına Avrupa’nın önemli ekipleri çıkabilir.

Fransa Ligue 1’de Lille, Lyon ve Rennes dördüncülük için yarışırken, bu ekiplerden biri sarı-lacivertlilerin rakibi olabilir.

Hollanda Eredivisie’de Twente avantajı elinde bulundururken NEC Nijmegen’in de üçüncülük şansı sürüyor.

Portekiz’de Benfica ile Sporting Lizbon arasındaki ikincilik yarışı dikkat çekerken, iki takımdan biri Fenerbahçe’nin rakibi olabilecek.

Belçika’da ise Club Brugge ile Union Saint-Gilloise arasındaki zirve yarışı sürüyor. İkinci sırayı alan ekip, Şampiyonlar Ligi yolunda Fenerbahçe’nin karşısına çıkabilir.

Çekya’dan Sparta Prag da sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

PLAY-OFF TURU İÇİN ZORLU MARATON

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmesi için 2. Ön Eleme, 3. Ön Eleme ve play-off turunu geçmesi gerekiyor. Sarı-lacivertliler, bu zorlu süreçte üç ayrı rakibini elemek zorunda kalacak.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

2. Ön Eleme Turu kura çekimi 17 Haziran’da yapılacak. Maçlar ise 21-22 Temmuz ile 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

3. Ön Eleme Turu kura çekimi 20 Haziran’da gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar 4-5 Ağustos ve 11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Play-off turunun kura çekimi ise 3 Ağustos’ta çekilecek. Maçlar 18-19 Ağustos ile 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.