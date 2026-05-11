Petrol fırladı, akaryakıta zam geliyor

Orta Doğu’daki gerilim enerji piyasalarını sarsarken petrol fiyatları 100 doların üzerine çıktı. Küresel piyasalardaki yükselişin ardından motorin fiyatlarına da zam gelmesi bekleniyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ PETROLÜ FIRLATTI

ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve bölgede yeniden savaş ihtimalinin gündeme gelmesi, petrol fiyatlarında sert yükselişe neden oldu. Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansımaya başladı.

MOTORİNE 1 LİRA 10 KURUŞLUK ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyatların yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

İŞTE ZAM SONRASI FİYATLAR

Beklenen zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul’da 67,35 liraya, Ankara’da 68,48 liraya, İzmir’de ise 68,75 liraya yükselmesi bekleniyor. Doğu illerinde ise fiyatın 70 lirayı aşarak 70,21 liraya kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

ENERJİ PİYASALARINDA TEDİRGİNLİK SÜRÜYOR

Uzmanlar, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin artmasının petrol fiyatlarında dalgalanmayı sürdürebileceğini belirtiyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası aksaklıkların da küresel enerji arzını olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA

Benzin:63.88

Motorin:66.28

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 63.73

Motorin: 66.16

ANKARA

Benzin: 64.83

Motorin: 67.40

İZMİR

Benzin: 65.12

Motorin: 67.68

Kaynak: Haberler.com