Anneler Günü'nde 80 yaşındaki annesini darp etti
Adıyaman’da öz kızı tarafından şiddete maruz kalan 80 yaşındaki anne hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının kızından şikayetçi olacağı öğrenildi.
Adıyaman’da 80 yaşındaki bir anne, Anneler Günü'nde kızının şiddetine maruz kaldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kızının kendisini itelemesi sonucu yere düşen ve yüzünden yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLACAK
Anneler Günü'nde kızının itelemesi sonucu düşerek yaralanan yaşlı kadının kızından şikayetçi olacağı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı