El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı

Güzelliğiyle El Clasico'ya damga vuran dünyaca ünlü şarkıcı Olivia Rodrigo, Barcelonalı futbolcu Lamine Yamal'dan isteğini açıkladı. İspanyol basınına konuşan Olivia Rodrigo, yıldız futbolcudan ülkesiyle Dünya Kupası'nda finale kalmaları halinde maça özel bilet istediğini ifade etti.

İspanya La Liga'da Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico heyecanı yalnızca sahada değil, saha dışında da dev bir buluşmaya sahne oldu. 

OLIVIA RODRIGO VE YAMAL BİR ARAYA GELDİ

Dünyaca ünlü şarkıcı Olivia Rodrigo ile Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, dev maç öncesi bir araya gelerek sosyal medyayı salladı. 

GÜZEL ŞARKICIDAN İLGİNÇ TALEP

Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Rodrigo, genç yıldızla gerçekleştirdiği sohbette ilginç bir talepte bulundu. İspanyol basınına konuşan Rodrigo, Yamal’ın yeteneğine hayran kaldığını gizlemedi. 

FİNALE KALIRLARSA BİLET SÖZÜ ALDI 

Başarılı şarkıcı, yıldız futbolcudan özel bir söz aldığını belirterek, İspanya’nın Dünya Kupası’nda finale yükselmesi durumunda, Yamal'dan final maçı için özel bilet istediğini açıkladı. İkilinin bu samimi anları, futbol ve magazin dünyasında kısa sürede günün en çok konuşulan anlarından biri oldu. 

Cemre Yıldız
