Haberler

Barış umudu zayıfladı, altın çakıldı

Barış umudu zayıfladı, altın çakıldı Haber Videosunu İzle
Barış umudu zayıfladı, altın çakıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İran hattındaki gerilim ve yükselen petrol fiyatları altın piyasasını olumsuz etkiledi. Güçlenen doların baskısıyla ons altın yüzde 1 düşerken, gram altın da 6 bin 823 TL seviyelerine geriledi.

  • ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinden sonuç alınamaması altın fiyatlarını düşürdü.
  • Spot altının ons fiyatı yüzde 1 düşüşle 4.668 dolara geriledi.
  • Gram altın yüzde 1 değer kaybederek 6.811 TL seviyesine düştü.

ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerinden somut sonuç çıkmaması ve yükselen petrol fiyatları piyasaları etkiledi. Güçlenen doların da baskısıyla altın fiyatlarında dikkat çeken düşüş yaşandı.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ALTINI VURDU

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında devam eden barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamamasının ardından düşüşe geçti. Görüşmelerden sonuç alınamaması sonrası yükselen petrol fiyatları, küresel piyasalarda enflasyon ve faiz beklentilerini yukarı çekti.

Artan enerji maliyetleri nedeniyle yatırımcıların faiz politikalarına ilişkin beklentileri değişirken, güvenli liman olarak görülen altına olan talep baskı altında kaldı.

GÜÇLENEN DOLAR ALTIN FİYATLARINI BASKILADI

ABD dolarındaki yükseliş de altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi hızlandırdı. Doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hale getirirken, talepte zayıflamaya neden oldu.

İlgili Haberler
İran-ABD restleşmesi petrol fiyatlarını uçurduİran-ABD restleşmesi petrol fiyatlarını uçurdu

ONS ALTIN YÜZDE 1 GERİLEDİ

Piyasalarda spot altının ons fiyatı yüzde 1 düşüş yaşayarak 4 bin 668 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın, son işlemlerde ise 4 bin 673 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA DA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Ons altındaki geri çekilme iç piyasada gram altına da yansıdı. Gram altın yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek 6 bin 811 TL seviyelerine kadar düştü. Gram altın şu sıralarda ise 6 bin 823 TL seviyelerinden işlem görüyor.

TRUMP, İRAN’IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın ABD’nin barış görüşmesi teklifine verdiği yanıtı reddettiği belirtildi. Bu gelişme, yaklaşık 10 haftadır devam eden çatışmaların kısa sürede sona ereceğine yönelik beklentileri zayıflattı.

İran ve Lübnan’da büyük yıkıma neden olan çatışmaların, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini de olumsuz etkilediği ve küresel enerji fiyatlarında yükselişe yol açtığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu

Süreci yürütecek mekanizmanın adı belli oldu! İşte üyeleri
Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi

Netanyahu'dan beklenmedik ABD çıkışı: Artık sonlandırma zamanı geldi
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası

TRT 1 sunucusu Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı
Araç sahipleri dikkat! Ekspertiz ücretlerine düzenleme geliyor

Araç sahipleri dikkat! Ücretlere düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1. Lig'e yükselen son takım belli oldu

1. Lig'e yükselen son takım belli oldu
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı

Tamer Karadağlı'ya şok! Seyirciler tarafından böyle yuhalandı
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti

Arkadaşına attığı mesaj sonrası tepelik alanda ölü bulundu
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu

Şifayı anahtarda aradılar! Görüntüleri izleyen o ilçemize koştu
1. Lig'e yükselen son takım belli oldu

1. Lig'e yükselen son takım belli oldu
90+3'te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz

Bu nasıl oldu? 90+3'te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı

Sahneye çıktığı anda hoparlörden verilen ses on binleri hüzne boğdu