Yüksek ses tartışmasında can veren esnafın cenazesi çekici üstünde taşındı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yüksek sesle müzik nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Pompalı tüfekle vurulan esnaf İsmail Süzan hayatını kaybederken, şüpheli tutuklandı. Süzan’ın cenazesi ise yıllarca kullandığı çekici aracıyla mezarlığa taşındı.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Pompalı tüfekle vurulan 46 yaşındaki esnaf İsmail Süzan hayatını kaybederken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Erdek Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle İsmail Süzan ile kaynak ustası Ali Topallar arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ali Topallar yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan İsmail Süzan kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Süzan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Süzan hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Topallar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZESİ KENDİ ÇEKİCİSİYLE TAŞINDI

İlçenin tanınan esnaflarından olan İsmail Süzan için Yalı Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Süzan’ın tabutu, kılınan cenaze namazının ardından yıllarca kullandığı kendisine ait çekici aracıyla ilçe mezarlığına götürüldü. Duygusal anların yaşandığı törende vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

