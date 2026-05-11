Haberler

Dua Lipa'dan teknoloji devine 15 milyon dolarlık dava

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Dua Lipa, televizyon kutularında izinsiz fotoğrafının kullanıldığı gerekçesiyle Samsung'a 15 milyon dolarlık dava açtı. Dava, telif hakları ve imajın kötüye kullanılması iddialarını içeriyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, fotoğrafının izinsiz şekilde televizyon kutularında kullanıldığını öne sürerek teknoloji devi Samsung’a dava açtı. Şarkıcı, şirketten 15 milyon dolar tazminat talep etti.

"FOTOĞRAFIM İZİNSİZ KULLANILDI"

BBC’nin haberine göre Dua Lipa, Samsung’un ABD genelinde satışa sunduğu bazı televizyon kutularında fotoğrafının izinsiz kullanıldığını iddia ederek 8 Mayıs’ta federal mahkemeye başvurdu.

Dava dosyasında, şirketin ambalaj tasarımlarını “Samsung ürünlerini tanıtmak ve satmak amacıyla Lipa'nın büyük emeklerle elde ettiği başarısından haksız şekilde yararlanmak üzere” hazırladığı ifade edildi.

15 MİLYON DOLAR TALEP ETTİ

Ünlü şarkıcının hukuk ekibi, Samsung’a karşı açılan davada 15 milyon dolar tazminat talebinde bulundu.

Dosyada “telif hakkı ihlali”, “marka ihlali” ile “Lipa'nın suretinin ve imajının kötüye kullanılması” suçlamalarına yer verildi.

FESTİVAL FOTOĞRAFI KUTULARDA KULLANILDI

Dava dosyasına göre Samsung’un kullandığı görselin, Dua Lipa’nın 2024 yılında bir festivalde verdiği konser sırasında çekilen ve telif hakkı sanatçıya ait olan fotoğraf olduğu belirtildi.

Lipa’nın söz konusu durumu ilk kez Haziran 2025’te fark ettiği aktarıldı.

HAYRANLAR “DUA LIPA TV KUTUSU” DEDİ

Dosyada, sosyal medya kullanıcılarının televizyon kutularını “Dua Lipa TV Kutusu” olarak paylaşmaya başladığı da yer aldı.

Hayran yorumlarından bazıları da dava dosyasına eklendi. Bir kullanıcının “Sırf Dua var diye o televizyonu alacağım” dediği, başka bir kişinin ise “Satmak istediğiniz bir şey varsa üzerine Dua Lipa'nın resmini koyun” yorumunu yaptığı aktarıldı.

“UYARILAR GÖRMEZDEN GELİNDİ” İDDİASI

Dua Lipa’nın hukuk ekibi, Samsung’un hak ihlalini durdurması yönündeki tekrar eden taleplerin şirket tarafından dikkate alınmadığını savundu.

Şirketten dava hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de beklenen son! Günlerdir konuşulan isim ihraç ediliyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan görüntü! Çin'de trafik kazalarıyla ilgili korkunç iddia yeniden gündemde

İnfial yaratan görüntü! Ülkeyi ayağa kaldıran iddia yeniden gündemde
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla havaya ateş ederek karşılık verdi

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla karşılık verdi
Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı

Tüm dünyaya geçmişler olsun!
İnfial yaratan görüntü! Çin'de trafik kazalarıyla ilgili korkunç iddia yeniden gündemde

İnfial yaratan görüntü! Ülkeyi ayağa kaldıran iddia yeniden gündemde
Simpsonlar hantavirüsü de bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm gündem oldu

Simpsonlar yine bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm pes dedirtti
Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin takılar yüzünden hareket edemedi

Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin yürümekte zorlandı