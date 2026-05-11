İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü

İsrail’in, İran’a yönelik operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri üs kurduğu iddiası dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre üs, İsrail özel kuvvetlerinin konuşlandığı ve hava operasyonlarına lojistik destek sağladığı bir merkez olarak kullanıldı.

GİZLİ ÜSSÜ ÇOBAN ORTAYA ÇIKARDI

Haberde, Irak’ın batısındaki çöl bölgesinde hayvanlarını otlatan bir çobanın, bölgede olağan dışı askeri hareketlilik ve helikopter uçuşları fark ettiği belirtildi. Çobanın durumu Irak güvenlik güçlerine bildirmesi sonrası bölgeye askeri birliklerin gönderildiği aktarıldı.

IRAK ASKERLERİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

İddiaya göre üsse yaklaşan Irak askerleri İsrail hava saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda en az bir Irak askerinin öldüğü, iki askerin de yaralandığı belirtildi. Irak yönetimi olay sonrası Birleşmiş Milletler’e şikayette bulunurken saldırının arkasında ilk etapta ABD’nin olduğunu düşündü. Daha sonra ABD’li yetkililer operasyonun İsrail tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

“İSRAİL ÖZEL KUVVETLERİ KONUŞLANDI”

WSJ’nin haberine göre üs, İsrail Hava Kuvvetleri için ileri lojistik merkez olarak kullanıldı. Bölgede İsrail özel kuvvetleri ve arama-kurtarma ekiplerinin konuşlandığı, olası bir savaş durumunda düşen pilotlara hızlı müdahale için hazırlık yapıldığı ifade edildi.

ÇOBANIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Irak ve Arap basınında yer alan bazı iddialarda ise gizli üssün ortaya çıkmasına neden olan çobanın daha sonra öldürüldüğü öne sürüldü. Ancak bu iddiaya ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış net bir açıklama yapılmadı. Şu ana kadar güvenilir Batılı kaynaklarda çobanın ölümüne dair bağımsız doğrulama bulunmuyor.

