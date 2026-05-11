22 yıldır beklenen an! 90+4'te resmen mucize gerçekleşti

Arsenal, West Ham deplasmanında uzatma dakikalarında VAR’dan dönen golle hayati bir galibiyet aldı. Londra ekibi, 22 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye artık sadece iki galibiyet uzaklıkta.

  • Arsenal, Premier Lig'in 36. haftasında West Ham United'ı 1-0 yendi.
  • West Ham'ın 90+4. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.
  • Arsenal'in Premier Lig'de son şampiyonluğu 2003-2004 sezonunda yenilgisiz tamamladığı sezondur.

Premier Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Londra derbisinde Arsenal, West Ham United deplasmanından dramatik bir galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın son anlarında gelen VAR kararı, “Topçular”ı adeta zirve yolunda hayatta tuttu.

TROSSARD 83’TE SAHNEYE ÇIKTI

Premier Lig’in 36. haftasında oynanan mücadelede Arsenal, uzun süre West Ham’ın kapalı savunmasını aşmakta zorlandı. Maç boyunca baskısını sürdüren Mikel Arteta’nın öğrencileri, aradığı golü 83. dakikada buldu. Belçikalı yıldız Leandro Trossard, attığı golle Arsenal’i 1-0 öne geçirirken deplasman tribünlerini büyük sevince boğdu.

90+4’TE GELEN GOL VAR’DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın uzatma dakikaları ise nefes kesti. West Ham United, 90+4. dakikada Arsenal ağlarını havalandırarak beraberliği yakaladığını düşündü. Ancak gol sonrası VAR incelemesi devreye girdi.

Pozisyonu inceleyen hakem ekibi, korner sırasında Arsenal kalecisine faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. Kararın ardından Arsenal cephesi büyük sevinç yaşarken West Hamlı futbolcular uzun süre itiraz etti.

ŞAMPİYONLUK İÇİN SADECE İKİ GALİBİYET KALDI

Bu kritik galibiyetle birlikte Arsenal, Manchester City ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5’e çıkardı. Londra ekibi kalan haftalarda Burnley ve Crystal Palace karşılaşmalarını kazanması halinde 22 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.

“YENİLMEZLER”DEN SONRA İLK KEZ

Arsenal, Premier Lig’de son şampiyonluğunu 2003-2004 sezonunda Arsene Wenger yönetiminde yaşamıştı. “The Invincibles” olarak tarihe geçen o unutulmaz kadro, sezonu yenilgisiz tamamlamıştı.

Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Robert Pires, Sol Campbell ve Jens Lehmann gibi yıldızların yer aldığı ekip, Premier Lig tarihinin en özel takımlarından biri olarak gösteriliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

agshin rzayev:

İnşallah bu yıl olur

