Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi teknik direktör gündemi hareketlenirken, Jorge Jesus iddiası dikkat çekti. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın, daha önce Ali Koç döneminde sarı-lacivertli takımı çalıştıran Portekizli teknik adamı yeniden gündemine aldığı öne sürüldü.

AL-NASSR İLE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

İddialara göre Jorge Jesus’un Al-Nassr ile olan sözleşmesinin 30 Haziran’da sona erecek olması, Fenerbahçe cephesini harekete geçirdi. Aziz Yıldırım’ın uzun yıllardır çalışmak istediği teknik adamlardan biri olan Jesus için yeniden temas kurulabileceği konuşuluyor.

Portekizli teknik adam, Ali Koç döneminde görev yaptığı süreçte oynattığı futbolla taraftarın önemli bölümünün beğenisini kazanmıştı.

AZİZ YILDIRIM’IN LİSTESİNDE BİRÇOK İSİM VAR

Aziz Yıldırım cephesinin yalnızca Jorge Jesus değil, Mark van Bommel gibi isimlerle de temas halinde olduğu iddia edildi. Öte yandan yerli teknik direktör tercih edilmesi halinde ilk adayın Aykut Kocaman olduğu belirtildi.

Deneyimli teknik adamın göreve hazır olduğu ifade edilirken, Aziz Yıldırım’ın Kocaman’ı yönetimde futbol şube sorumlusu olarak değerlendirmek istediği de öne sürüldü.

HAKAN SAFİ CEPHESİNDE İSMAİL KARTAL SESLERİ

Başkan adaylarından Hakan Safi’nin yerli teknik direktör konusunda ilk tercihinin İsmail Kartal olduğu aktarıldı. Ancak Safi’nin önceliğinin yabancı teknik direktör olduğu belirtilirken, Filipe Luis ve Sebastian Hoeness isimlerinin de gündemde olduğu ifade edildi.