Trump'ın "Gold Card" projesi çöktü! İlk yılda yalnızca 338 kişi başvurdu
ABD Başkanı Donald Trump'ın varlıklı yabancılar için başlattığı “Trump Gold Card” programı beklenen ilgiyi görmedi. ABD’de hızlı oturum hakkı sağlayan programa ilk yılda yalnızca 338 kişi başvurdu. Başvuru için 1 milyon dolar ve 15 bin dolarlık işlem ücreti istenirken, sadece 165 kişinin ödeme yaptığı açıklandı. Trump yönetimi şimdi 2 milyon dolarlık kurumsal kart ve 5 milyon dolarlık “platin kart” seçeneklerini devreye hazırlıyor.
- Trump yönetiminin 'Gold Card' programına ilk yılında yalnızca 338 kişi başvurdu.
- Program kapsamında başvuru sahiplerinden 1 milyon dolar ödeme ve 15 bin dolar işlem ücreti talep ediliyor.
- Başvuran 338 kişiden yalnızca 165'i işlem ücretini yatırdı ve federal bütçeye toplam 5,07 milyon dolar gelir sağlandı.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin varlıklı yabancılar için başlattığı “Trump Gold Card” programı, ilk yılında hedeflenen başarıya ulaşamadı. ABD’de hızlı oturum hakkı vadeden programa bugüne kadar yalnızca 338 kişinin başvurduğu ortaya çıktı.
BAŞVURU İÇİN 1 MİLYON DOLAR ŞARTI
Geçen yıl nisan ayında duyurulan program kapsamında başvuru sahiplerinden, ABD ekonomisine katkı sağlayabileceklerini göstermek amacıyla 1 milyon dolar ödeme yapmaları isteniyor.
Ayrıca adaylardan İç Güvenlik Bakanlığı süreçleri için geri ödemesiz 15 bin dolarlık işlem ücreti talep ediliyor.
338 BAŞVURUDAN 165’İ ÖDEME YAPTI
Mahkeme kayıtlarına göre başvuru yapan 338 kişiden yalnızca 165’i işlem ücretini yatırdı.
Bu kapsamda federal bütçeye şu ana kadar toplam 5 milyon 70 bin dolar gelir sağlandı. Yetkililerin ise çok daha yüksek yabancı sermaye girişi beklediği belirtildi.
ŞİRKETLERE ÖZEL “KURUMSAL KART” PAKETİ
Trump yönetimi bireysel başvuruların yanı sıra şirketlere yönelik yeni paketleri de devreye aldı.
2 milyon dolarlık “kurumsal kart” paketiyle şirketler çalışanlarına ABD’de ikamet hakkı sağlayabiliyor. Bu hakkın yüzde 5 komisyon karşılığında başka çalışanlara devredilebildiği ifade edildi.
5 MİLYON DOLARLIK “PLATİN KART” YOLDA
ABD hükümetinin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yakın dönemde 5 milyon dolarlık “platin kart” seçeneğinin de sunulması planlanıyor.
Bu kart sahiplerine, ABD dışındaki gelirlerinden vergi ödemeden yılın 270 gününü ABD’de geçirme hakkı verilmesinin hedeflendiği belirtildi.
DEMOKRATLARDAN SERT TEPKİ
Program, Demokrat siyasetçilerin sert eleştirilerine neden oldu. Muhalifler, uygulamanın yalnızca ultra zengin göçmenlere avantaj sağladığını ve göç sisteminde eşitsizlik yarattığını savunuyor. İlk yıl verileri ise yüksek maliyetli göçmenlik programlarının ABD ekonomisine beklenen katkıyı sağlayamadığını ortaya koydu.