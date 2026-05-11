Haberler

Pentagon “ABD’nin mühimmat stokları tükendi” iddiasını yalanladı

Pentagon “ABD’nin mühimmat stokları tükendi” iddiasını yalanladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Demokrat Senatör Mark Kelly’nin ABD’nin İran savaşı nedeniyle mühimmat stoklarının tükendiği yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kelly, Pentagon brifinglerinde Tomahawk, THAAD ve Patriot sistemlerinin stok seviyelerinin “şoke edici” olduğunu savundu. Hegseth ise Kelly’yi gizli bilgileri paylaşmakla suçlayarak, açıklamalarının “yanlış ve aptalca” olduğunu söyledi.

  • ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Demokrat Senatör Mark Kelly'nin ABD mühimmat stoklarının ciddi şekilde azaldığı iddiasını reddetti.
  • Senatör Kelly, Tomahawk füzeleri, ATACMS, SM-3, THAAD ve Patriot hava savunma sistemlerine ait stok seviyelerinin 'şoke edici' boyutta olduğunu öne sürdü.
  • Hegseth, Kelly'yi hassas bilgileri kamuoyuyla paylaşmakla suçladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sırasında Amerikan mühimmat stoklarının ciddi şekilde azaldığını öne süren Demokrat Senatör Mark Kelly’ye sert tepki gösterdi.

Eski bir donanma kaptanı olan Kelly, CBS’e verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşına girme kararını eleştirdi. Kelly, operasyonun “stratejik hedef, plan ve zaman çizelgesinden yoksun” olduğunu savunarak, savaşta kullanılan bazı kritik silah sistemlerinin yıllar içinde ancak yeniden üretilebileceğini söyledi.

“RAKAMLAR ŞOKE EDİCİ”

Pentagon’dan aldığı brifinglere değinen Kelly, Tomahawk füzeleri, ATACMS, SM-3, THAAD ve Patriot hava savunma sistemlerine ait stok seviyelerinin “şoke edici” boyutta olduğunu ifade etti.

Kelly, devam eden çatışmalar nedeniyle ABD’nin mühimmat rezervlerinin ciddi şekilde azaldığını öne sürdü.

HEGSETH’TEN SERT ÇIKIŞ

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Kelly’nin açıklamalarını reddetti.

Hegseth, “Kaptan Mark Kelly yine iş başında. Şimdi de televizyonda aldığı ‘gizli’ Pentagon brifingi hakkında yanlış ve aptalca konuşuyor.” ifadelerini kullandı. Hegseth ayrıca Kelly’yi hassas bilgileri kamuoyuyla paylaşmakla suçladı.

Kaynak: Haberler.com
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri

Trump'ın teklifine yanıt geldi! İşte İran yönetiminin talepleri
Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi

Netanyahu'dan beklenmedik ABD çıkışı: Artık sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi

THY uçağında büyük panik! Yolcular korku içinde böyle tahliye edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sorumsuzluğun da bu kadarı! Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular

Sorumsuzluğun da bu kadarı! Yaptıkları şey yenilir yutulur gibi değil
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı

Piyasalarda barış umudu! Biri yükseldi, diğeri çakıldı
Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi

Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Sorumsuzluğun da bu kadarı! Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular

Sorumsuzluğun da bu kadarı! Yaptıkları şey yenilir yutulur gibi değil
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti

Avrupa ülkesinin ölüm gemisinden getirdiği yolcuda hantavirüs çıktı