Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali’nin ikinci gününde ünlü popçu Bengü sahne aldı. Soli Sahili’ni dolduran binlerce hayranı, 47 yaşındaki şarkıcının parçalarına gece boyunca eşlik etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konserin ilerleyen saatlerinde, Bengü’nün sevilen parçalarından biri olan “Saygımdan”ı seslendirdiği sırada duygusal bir atmosfer oluştu. Binlerce müzikseverin şarkıyı tek bir ağızdan dev bir koro halinde söylemesi üzerine sanatçı sahne üzerinde duygu dolu anlar yaşadı. Hayranlarının yoğun ilgisi karşısında gözyaşlarını tutamayan Bengü, parçasını güçlükle tamamlayabildi.

SAHNEDE ANLAMLI ANNELER GÜNÜ MESAJI

Konserin denk geldiği Anneler Günü’nü de kutlayan ünlü şarkıcı, tüm annelere hitaben anlamlı bir mesaj paylaştı. Kendi anneliğine ve annelik makamına dair yaptığı konuşma, festival alanındaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.