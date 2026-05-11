Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi

Survivor’ın hırslı ismi, milli dövüşçü Sabriye Şengül, Ankara’daki dev organizasyonda hayatının şokunu yaşadı. Brezilyalı rakibi karşısında pes etmek zorunda kalan Şengül, maç sonunda rakibinin gücü karşısında adeta dilini yuttu. Milli sporcu, "Ben ne dünya şampiyonlarıyla dövüştüm ama böylesini hiç görmedim" diyerek mağlubiyetini ilginç bir itirafla süsledi.

  • Survivor Sabriye Şengül, Vendetta Fight Nights 51'de Brezilyalı Jaqueline Ferreira Cavalcanti do Prado karşısında pes etti.
  • Şengül, rakibinin gücünü 'hayatımda bu kadar güçlü bir kadın görmedim' sözleriyle övdü.
  • Şengül, doğal beslenme ve suplement kullanmama vurgusu yaparak yenilgiyi kabullendi.

Survivor'da hırsı ile öne çıkan milli dövüşçü Sabriye Şengül, Ankara’da düzenlenen Vendetta Fight Nights 51 organizasyonunda beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. 

Brezilyalı rakibi Jaqueline Ferreira Cavalcanti do Prado karşısında zor anlar yaşayan Şengül, müsabakada pes etmek zorunda kaldı. Maçın ardından samimi bir özeleştiri yapan Şengül, rakibinin gücü hakkında kurduğu cümlelerle spor camiasında geniş yankı uyandırdı.

"BİR ERKEĞİN İÇİNDEN GEÇERİM AMA BÖYLE GÜÇ GÖRMEDİM"

Müsabaka sonrası mikrofon başına geçen milli sporcu, rakibinin fiziksel üstünlüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Jaqueline Ferreira'yı tebrik eden Şengül, kariyeri boyunca pek çok prestijli organizasyonda boy gösterdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Bir erkeğin burada içinden geçerim, yemin ederim geçerim; o kadar söylüyorum size. Kariyerim boyunca dünya şampiyonu organizasyonlarda dövüştüm, ülkemi temsil ettim ama hayatımda bu kadar güçlü bir kadın görmedim."

Şengül, “Maçı bitirmek istedim. Neden bitirmek istedim biliyor musunuz arkadaşlar? Çok güçlüydü ve yani o kadar kuvvetliydi ki balyoz gibi yumrukları, darbeleri vardı. Daha kötü olmamam için bırakmak istedim.”  dedi. 

DOĞALLIK VURGUSU: "SUPLEMENT BİLE KULLANMIYORUM"

Yenilgisinin ardından yaşam tarzına dair önemli detaylara değinen Sabriye Şengül, her zaman temiz ve doğal bir sporcu kalmaya özen gösterdiğinin altını çizdi. Kendi performansını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

Zararlı Alışkanlıklara Hayır: "Asla uyuşturucu yok, hiçbir zaman alkol yok."

Beslenme Tarzı: "O suplementleri (takviye edici gıdalar) bile çok fazla kullanmıyorum. Çok doğal besleniyorum."

İYİ MÜCADELE ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Pes etmesine rağmen elinden gelenin en iyisini yaptığını savunan Şengül, mağlubiyetin kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu belirtti. Rakibinin alışılmışın dışındaki gücüne dikkat çeken milli dövüşçü, dürüst açıklamalarıyla dövüş sporları dünyasında dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

Elif Yeşil
