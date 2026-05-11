Abdullah Kavukcu duyurdu! Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Galatasaray'a gidiyor

Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran’ın Galatasaray’a transfer olmak istediği iddia edildi. Yağız Sabuncuoğlu’nun açıklamaları ve Abdullah Kavukcu’nun “Bize gelmek için haber yolluyorlar” sözleri transfer söylentilerini güçlendirdi.

  • Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Jhon Duran'ın Galatasaray'a transfer olmak istediğini iddia etti.
  • Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukcu, isim vermeden başka kulüplere giden futbolcuların şimdi Galatasaray'a gelmek istediğini söyledi.
  • Jhon Duran, Zenit formasıyla çıktığı 6 maçta 2 gol kaydetti ve piyasa değeri yaklaşık 7 milyon euro düştü.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Jhon Duran ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe’den ayrılan Kolombiyalı golcünün, menajeri aracılığıyla Galatasaray’a mesaj gönderdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulüpte transfer söylentileri gündemi hareketlendirirken gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ve Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukcu’dan gelen açıklamalar dikkat çekti.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU: GALATASARAY’A GİTMEK İÇİN UĞRAŞIYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, katıldığı yayında Jhon Duran’ın Galatasaray’a transfer olmak istediğini öne sürdü. Sabuncuoğlu açıklamasında, Duran’ın menajerinin daha önce Galatasaray’a Asprilla transferini gerçekleştirdiğini ve kulüple güçlü ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

Sabuncuoğlu, “Fenerbahçe’den ayrılırken Duran’ı Galatasaray’a önerdiler ancak o dönem gerçekleşmedi. Duran, ayrıldığından beri Galatasaray’a gitmek için uğraşıyor. Eğer Galatasaray yönetimi hamle yaparsa bu transferi bitirir” ifadelerini kullandı.

ABDULLAH KAVUKCU’DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukcu’nun şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamalar da Jhon Duran iddialarını güçlendirdi. İsim vermeden konuşan Kavukcu, başka kulüpleri tercih eden bazı futbolcuların şimdi Galatasaray’a gelmek istediğini söyledi.

Kavukcu, “Bize gelmek isteyip de başka kulübe giden futbolcular şimdi ‘Galatasaray’a gelebilir miyiz’ diye haber yolluyor. İsim söylemeyeyim, anlayan anlar” sözleriyle dikkat çekti.

MENAJER DETAYI HEYECAN YARATTI

Duran’ın menajerlik şirketinin Galatasaray ile yakın ilişkileri olduğu iddiası sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Fenerbahçe sonrası rotasını Galatasaray’a çevirdiği konuşulan 22 yaşındaki forvet için son kararın teknik direktör Okan Buruk’un raporuna göre verileceği belirtildi.

ZENİT PERFORMANSI TARTIŞILIYOR

Rusya Premier Lig ekibi Zenit forması giyen Jhon Duran’ın performansı ise beklentilerin altında kaldı. Kolombiyalı oyuncu çıktığı 6 maçta 2 gol kaydetti. Bu gollerin ikisinin de penaltıdan gelmesi dikkat çekti.

Rus basınında yer alan haberlere göre genç futbolcunun piyasa değerinin de Zenit’e transfer olduktan sonra yaklaşık 7 milyon euro düştüğü öne sürüldü.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

İnşallah gelir birazda sizi yer 1 maç oynar 10 maç kaçırır

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

