Güle güle Ederson! İşte yeni adresi
Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’un yaz transfer döneminde Al-Nassr’a transfer olacağı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin yıldız file bekçisi için beklentisinin 25 milyon euro olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’un sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre yıldız file bekçisi, Al-Nassr’ın yaz transfer dönemindeki öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
AL-NASSR YENİDEN HAREKETE GEÇTİ
İddialara göre Al-Nassr, geçtiğimiz ara transfer döneminde de Ederson için Fenerbahçe’nin kapısını çalmıştı. Suudi ekibinin yaz transfer döneminde yeniden resmi adım atması bekleniyor.
Basında yer alan haberlerde Brezilyalı kalecinin takım içindeki etkisi nedeniyle “olayların içindeki oyuncu” olarak değerlendirildiği ve ayrılığına kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı.
FENERBAHÇE’NİN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetiminin Ederson’un transferinden yaklaşık 25 milyon euro bonservis geliri hedeflediği belirtildi. Ayrıca Sambacı kalecinin sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin de 25 milyon euro olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu konuşuluyor.
SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİ YILDIZLARIN PEŞİNDE
Son yıllarda dünya futbolunun önemli yıldızlarını kadrosuna katan Suudi Arabistan kulüpleri, Avrupa’dan transfer hamlelerini sürdürüyor. Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al-Nassr’ın, kaleci transferinde Ederson’u listenin üst sıralarına yazdığı öğrenildi.