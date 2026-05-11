Savcı Sayan'dan kafa karıştıran sözler

AK Parti’de geçmişte belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde bulunan Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Terörsüz Türkiye” süreci üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “devlet, millet ve bayrak” konusunda geri adım atmayacağını savunan Sayan, böyle bir durumda milliyetçi kesimlerin Erdoğan etrafında birleşeceğini öne sürdü.

“HALKIN KABUL ETMEYECEĞİ TALEPLERİ KABUL ETMEZ”

Savcı Sayan paylaşımında, 2014 yılındaki çözüm sürecini hatırlatarak o dönemde de “kabul edilmeyecek şartların” dayatıldığını iddia etti. Erdoğan’ın o süreçte geri adım atmadığını söyleyen Sayan, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Erdoğan’ın üstüne ne kadar giderseniz gidin, halkın kabul etmeyeceği talepleri önüne koyarsanız, yine geri adım atmayacaktır. Yine tercihini devletten, milletten ve bayraktan yana koyacaktır."

“MHP RAHATSIZ MI OLUR? HİÇ FARK ETMEZ”

Sayan, paylaşımında Cumhur İttifakı içinde yaşanabilecek olası kırılmalara da değindi. Erdoğan’ın “Bu ülkeyi böldürmem, teslim etmem” diyerek milletin karşısına çıkması halinde geniş bir destek alacağını savunan Sayan, “MHP rahatsız mı olur? Hiç fark etmez” ifadelerini kullandı.

“İYİ PARTİ VE ZAFER PARTİSİ TABANINDAN DESTEK GELİR”

Savcı Sayan açıklamasında, böyle bir süreçte farklı siyasi görüşlerden destek gelebileceğini de ileri sürdü. İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi ve Zafer Partisi tabanından destek alınabileceğini vurgulayan Sayan, "İYİ Parti ve tabanından destek gelir, Yavuz Ağıralioğlu cephesinden de gelir, Büyük Birlik tabanından da gelir, hatta Zafer Partisi seçmeninden bile destek gelir" dedi.

“MANSUR YAVAŞ BİLE AYNI ÇİZGİDE DURABİLİR”

Sayan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da “vatanın bütünlüğü” söz konusu olduğunda Erdoğan ile aynı çizgide durabileceğini savundu. Paylaşımında, “Mansur Yavaş gibi devlet refleksi güçlü isimler bile konu vatanın bütünlüğü olduğunda Sayın Erdoğan’ın yanında aynı çizgide durabilir” ifadelerine yer verdi.

İşte Savcı Sayan'ın paylaşımının ilgili kısmı;

2014 çözüm sürecinde de bütün iyi niyetine rağmen derin yapılar ve PKK süreci bozmak istedi. Kabul edilmeyecek şartları dayattılar. Sayın Erdoğan elinin tersiyle itti.

Sonra, Apo ve derinler hendek savaşlarını başlattılar. Kandil üzerinden Türkiye’ye diz çöktüreceklerini sandılar.

Hendeklerle Tayyip Erdoğan’ı yeneceklerini düşündüler.

Ama söz konusu vatandı…

Yine geri adım atmadı.

Devleti kimseye teslim etmedi.

Bugün “Terörsüz Türkiye” tartışmalarında da dikkatle bakıyorum…

Birileri yine terörsüz Türkiye söylemi ve Apo üzerinden Sayın Erdoğan’ı sıkıştırabileceklerini sanıyor.

Buraya açık açık yazıyorum:

Sayın Erdoğan’ın üstüne ne kadar giderseniz gidin, halkın kabul etmeyeceği talepleri önüne koyarsanız, yine geri adım atmayacaktır.

Yine tercihini devletten, milletten ve bayraktan yana koyacaktır. Bu ülkeyi Apo ve yandaşlarına teslim etmeyecektir.

Bunun siyasi bedeli ne olur?

Cumhur İttifakı içinde kırılmalar mı yaşanır?

MHP rahatsız mı olur?

Hiç fark etmez…

Erdoğan, “Bu ülkeyi böldürmem, teslim etmem” diyerek milletin önüne çıkarsa; bugün karşısında duran birçok milliyetçi kesim bile destek verir.

İYİ Parti ve tabanından destek gelir, Yavuz Ağıralioğlu cephesinden de gelir, Büyük Birlik tabanından da gelir, hatta Zafer Partisi seçmeninden bile destek gelir.

Hatta şaşırmam… Mansur Yavaş gibi devlet refleksi güçlü isimler bile, konu vatanın bütünlüğü olduğunda Sayın Erdoğan’ın yanında aynı çizgide durabilir. Çünkü mesele siyaset üstü bir meseleye dönüşür.

O zaman Sayın Erdoğan seçimi %60’ın üzerinde bir rakamla kazanır.

Çünkü bu milletin kırmızı çizgisi devlettir, vatandır, bayraktır.

Dolayısıyla herkes kiminle uğraştığının farkında olsun.

AK Parti’den ayrılıp parti kuranlar…

İhanet edip meydan okuyanlar…

“Kendimizi büyütürüz” diyenler…

Ne oldu?

Milletin gözünde Erdoğan’ın karşısında büyüyemediler. Çünkü Erdoğan sadece bir siyasetçi değil; kriz anlarında geri adım atmayan bir lider profili çizdi.

Sayın Baykal’ın dediği gibi:

“Erdoğan’la inatlaşmayın…”

Karadeniz’in hırçın dalgaları gibidir; önüne çıkan küçük hesapları alır götürür.

Bunu da bir yere not edin.

Kaynak: Haberler.com